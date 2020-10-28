 صيني يهرب من موعد غرامي مع فتاة والسبب

هرب أحد سكان مقاطعة تشجيانغ الصينية من موعد غرامي مع فتاة قامت بدعوة 23 شخصا من أسرتها وأقربائها إلى الموعد دون أن تخبره.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت الفتاة البالغة من العمر 23 عاما على موعد مع زوجها المحتمل البالغ من العمر 29 عاما، ودون أن تخبره قامت بدعوة أسرتها وأقربائها إلى مأدبة صاخبة على ضوء الشموع، رغبة منها في اختبار كرمه.

— Ki Chul, Hwang 황기철 (@conpaper) October 22, 2020

وبحسب الصحيفة، قبل الاجتماع، عرض الشاب دفع ثمن الوجبة، على افتراض أنها ستكون عشاءً رومانسياً لشخصين، لكنه فوجئ عندما رأى موعده مع الفتاة وهو يتحول إلى مأدبة مع أكثر من 20 من أقاربها دون سابق إنذار.

وأخبرت الفتاة وسائل الإعلام الصينية في وقت لاحق، أنها أرادت اختبار ما إذا كان الشاب كريماً بما يكفي لدفع ثمن وليمة تضم 23 شخصاً، وبعد الاستمتاع بالمأدبة الفاخرة، صُدمت الفتاة وعائلتها عندما اكتشفوا أن الشاب قد هرب عندما شاهد الفاتورة التي وصلت إلى 2800 دولار.

وتم التوصل إلى اتفاق بدفع الشاب ثمن جزء من الوجبة، وتقسيم الباقي على الفتاة وأقربائها.