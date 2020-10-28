العثورعلى ميزة جديدة في هواتف "آيفون 12" لم تتحدث عنها الشركة

تم الكشف عن ميزة جديدة في أجهزة "آيفون 12" الجديدة التي تم إصدارها أخيرا، على الرغم من أن شركة "آبل" المنتجة لم تتحدث عن هذه الميزة.

فبحسب موقع لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية "FCC"، فإن هذه الميزة معروفة في بيانات الوثائق الفنية للهاتف.

وبحسب الموقع، فإن أجهزة السلسلة تدعم جهاز إرسال واستقبال مدمج للشحن الاستقرائي، يشار إلى القوة التي يمكن لجهاز "آيفون 12" بها شحن الأدوات الأخرى، هي خمسة واط.

لكن أجهزة "آيفون" الجديدة غير قادرة الآن على شحن سماعات الرأس والساعات والأجهزة الأخرى التي تعمل مع الشحن اللاسلكي.

وقد تكون الميزة مقيدة بالبرنامج وسيتم إلغاء قفلها في تحديثات iOS المستقبلية، وهناك أيضا احتمال أن تتحكم "آبل" بالخيار وستقوم بإلغاء قفله عندما تعلن، على سبيل المثال، عن سماعات AirPods 3.