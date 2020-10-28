للمتعافين من كورونا... عليكم بهذه الأطعمة

قدمت خبيرة تغذية مجموعة من النصائح الغذائية للأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن اختصاصية التغذية مايا غاريوس أنه: من الضروري التركيز على أطعمة صحية تقوي المناعة في الجسم وتعيد القوة إلى الفرد، بعد انتهاء فترة العلاج وشفاء المصاب من كورونا.

وأضافت الخبيرة في شؤون التغذية: "لذا، يجب تناول البروتين بمختلف أنواعه من الحليب ومشتقاته، والمشتقات الحيوانية من أجل تجديد الأنسجة".

كما نصحت بتناول: "النشويات من الخبز والأرز والبطاطا للحصول على الطاقة إضافة إلى الفواكه والخضار لتزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن الغذائية".

وأوضحت أنه "في المحصلة، تقوم هذه التعليمات الغذائية على تناول الشخص طعاما متنوعا ذا نوعية جيدة وكمية مناسبة بعيدا عن الأطعمة الدسمة وكميات كبيرة من الملح والسكر."

وأشارت مايا غاريوس إلى أن الفرد عند إصابته بفيروس كورونا، تحدث لديه مضاعفات تؤدي إلى خسارة الوزن دون قصد، خاصة أن تأثيراتها تكون على حاستي التذوق والشمّ، ما يقلل من تناوله للطعام.