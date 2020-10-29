شاهد بالفيديو... ميريام فارس: رح خبيك بعيوني

الفنانة اللبنانية ميريام فارس تعلن ولادة طفلها الثاني في أصعب سنة تمر على العالم.

وكشفت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ عن مفاجأة غير متوقعة وهي إنجابها مولودا ثانيا أطلقت عليه إسم "دايف"، ونشرت فارس فيديو عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر" .

صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم ، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني 💙 pic.twitter.com/6Axv6RkxaJ — Myriam Fares (@myriamfares) October 28, 2020

الفيديو يكشف عن يد طفلها وهو يمسك بإصبعها وعلقت على الفيديو، قائلة: "صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمر عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني".

ومقطع الفيديو يكشف عن الموعد الحقيقي لولادة الطفل الثاني لميريام فارس، وهو يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، علما أن ميريام قامت بإخفاء خبر حملها عن الجميع وابتعدت قليلا عن منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، كما استفادت من إجراءات العزل الصحي المنزلي لمنع تفشي فيروس كورونا في إخفاء خبر حملها.

الجدير بالذكر أن ميريام لديها إبن واسمه "جايدن"، وأصبح لديها الآن صبيان صغيران من زوجها الذي لم ترغب حتى الآن الكشف عن هويته.