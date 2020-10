يسرا تتبنى قضايا المرأة المقهورة في "ليلة عيد"... فيديو

View this post on Instagram

#يسرا تكشف لأول مرة عن دورها في فيلم #ليلة_عيد.. #تلفزيون_دبي #على_أوان #سامح_عبدالعزيز #TheInsiderAR #TheInsider @youssra @samehabdulaziz @dubaitv @onawaan @randajabr