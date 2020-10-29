يسرا تتبنى قضايا المرأة المقهورة في "ليلة عيد"... فيديو

تعاقدت الفنانة يسرا، رسميا على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "ليلة عيد"، من إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج أحمد السبكي، مؤكدة أن الفيلم يرصد كفاح المرأة المقهورة اجتماعيا من أجل تحقيق أحلامها وما تواجهه من أزمات اجتماعية ونفسية ومادية.

وأوضحت الفنانة يسرا، خلال لقائها مع برنامج "The insider"، على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، أن الفيلم سيناقش قضية مهمة لأول مرة تعرض من هذه الزاوية وهي قضية المرأة المقهورة التي تدافع عن حلمها وتسعى لأن يفسح لها المجتمع مجالا لتحقق أحلامها وتمر بالعديد من المشاكل.

وأكدت أن فيلم "ليلة عيد" من بطولتها مع الفنانة سميحة أيوب، وجار ترشيح باقي فريق العمل، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكي.

ويذكر أن يسرا كشفت على هامش مهرجان الجونة التفاصيل الأولى لتعاونها مع إحدى شركات الهواتف المحمولة في مصر، من خلال خدمة "حريف تمثيل"، والذي يترابط مع مسلسل يسرا المقبل في رمضان المقبل 2021.