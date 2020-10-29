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    تشديد الرقابة على ارتداء الكمامات الطبية في موسكو، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا، روسيا 28 أكتوبر 2020

    كل ما تحتاجه للاستعداد لموجة كورونا المقبلة في الشتاء... نصائح مهمة

    © Sputnik . Pavel Bednyakov
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    من المرجح أن تزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال أشهر الشتاء، لثلاثة أسباب، أولها أن الفيروس ينتشر بشكل أكبر خلال أشهر الشتاء.

    السبب الثاني هو أن الهواء يكون أقل رطوبة خلال أشهر الشتاء، ويمكن للجسيمات التي تحمل الفيروس أن تبقى في الهواء لفترة أطول، كما أن أغشية الأنف لدينا تكون أكثر جفافاً وعرضة للعدوى، وثالثا: سيقضي الأشخاص وقتاً أطول في الداخل مع ازدياد برودة الطقس، حيث يكون للفيروس قدرة أسهل على التفشي بسبب عدم وجود تهوية مناسبة، ما يتسبب بانتشاره أكثر.

    وقالت سوزان ل. بولان، وهي المدير التنفيذي المشارك للشؤون العامة في جمعية الصحة العامة الأمريكية: "يمكن أن يتسبب فصل الشتاء في حدوث العواصف، وانقطاع التيار الكهربائي، وتأخيرات في شحن الأغراض المهمة إلى المتاجر المحلية أو عبر الإنترنت، لذلك معرفة أن لديك كل ما تحتاجه لإدارة هذه الأحداث المحتملة هو أمر بالغ الأهمية"، بحسب "سي.إن.إن".

    الحياة الليلية في ظل وباء كورونا، برشلونة، إسبانيا أكتوبر 2020
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    التنظيف والحماية 

    ومن أجل الحفاظ على نظافة اليدين، خاصة بعد التسوق أو عند استلام بريدك، ستحتاج إلى صابون ومعقم لليدين، يحتوي على ما لا يقل عن 60% من الكحول، بحسب توصيات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وستحتاج أيضاً إلى قفازات اللاتكس ومعرفة كيفية إزالتها بأمان، وتعد أقنعة الوجه ضرورية جداً، خاصة عند استقبال أي طلبات خارجية أو إذا كان أحد أفراد أسرتك بالمنزل مريضاً.

    خزانة الأدوية

    وستحتاج إلى دواء لمعالجة السعال، سواء كنت مصاباً بفيروس كورونا أو بمرض آخر، إضافة إلى أدوية خاصة باحتقان الأنف، ومضادات الإسهال، وتخفيف الآلام والحمى. ولا تنس أيضاً الضمادات اللاصقة للجروح.

    وتعد الحمى من أحد أعراض "كوفيد-19" والإنفلونزا، لذلك احرص على توفر مقياس درجة الحرارة للتحقق من حرارتك إذا كنت تشعر بالدفء.

    وتعتبر أيضاً الأغراض الخاصة بنظافة الأسنان، والعدسات اللاصقة، والبطاريات، ومستلزمات الأطفال والنساء ضرورية أيضاً.

    وقالت بولان: "احصل على لقاح الإنفلونزا... إنها أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالإنفلونزا، ومن المهم تقليل الضغط على نظام الرعاية الصحية المثقل بالفعل".

    وجبات طويلة الأمد

    ويجب على الأشخاص تخزين إمدادات لمدة أسبوعين من الماء والأطعمة سهلة التحضير وغير القابلة للتلف، مع مراعاة أي حساسية أو قيود غذائية تعاني منها.

    ويعد الفول المعلب والبقوليات والأسماك مصادر غنية بالعناصر الغذائية وأحماض أوميغا 3 الدهنية. وبالنسبة إلى زبدة الجوز، فهي مليئة بالدهون الصحية، وتتوافق جيداً مع العديد من الأطعمة.

    مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، الولايات المتحدة
    © AP Photo / Evan Vucci
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    ويعد الحساء المعلب، والحبوب الغنية بالألياف، وألواح البروتين، بمثابة وجبات سريعة وخفيفة. ولا تنس تخزين الصلصات والخضار والفاكهة المعلبة والمجمدة، إضافة إلى الوجبات الخفيفة، كالفاكهة المجففة، والتي تعد مصادر غنية بالحديد والألياف ومضادات الأكسدة.

    ويمكن أن تكون المكسرات مصادر جيدة للكالسيوم وفيتامين (إي).

    ومن أجل ترطيب جسمك، احرص على تخزين ما لا يقل عن غالون واحد من الماء لكل شخص يومياً.

    معدات الطوارئ

    أما امتلاك معدات خاصة للاستعداد لحالات الطوارئ هو أمر جيد دائماً.

    وأبرز ما تتضمنه عدة الطوارئ: مصباح يدوي وبطاريات، أوراق نقدية وعملات معدنية، أطباق وأدوات يمكن التخلص منها، طعام الحيوانات الأليفة، مطفأة حريق، دليل الإسعافات الأولية، مرهم مضاد للبكتيريا، أكياس قمامة، شواحن الهواتف المحمولة والبطاريات الاحتياطية.

    الترفيه

    وفي هذا الشتاء، ستقضي وقتاً أطول في الداخل مع أشخاص تراهم بشكل يومي لمدة أشهر، لكنك لا تريد أن تصاب بحالة "حمى المقصورة".

    ولا تعد الألغاز والألعاب مسلية فحسب، بل إنها مفيدة تربوياً وتنموياً. وارتفعت مبيعات لعبة "المونوبولي" خلال فترة الوباء، كما أن ألعاب الـ"أونو"، والـ"جينغا" دائماً ما تكون ممتعة أيضاً.

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