بالفيديو... خطأ تقني لكاميرا ذكية خلال مباراة كرة قدم

وأظهر مقطع الفيديو المسجل الهفوة التي وقعت فيها الكاميرا الذكية التي كانت تقوم بنقل مباراة في الدوري الاسكتلندي، حيث أن التكنولوجيا الجديدة تلاحق الكرة في الملعب دون الحاجة إلى شخص لتحريكها.

لكن الكاميرا وقعت في هفوة بعد أن أخطأت بين الكرة وصلعة (الرأس الخالي من الشعر) الحكم المساعد التي ظنت أنها الكرة وبقيت تصورها لفترة محددة إلى أن عادت إلى تصوير الكرة بعد تدخل فريق التصوير.