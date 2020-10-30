600 كلب وقط تعبر المحيط... أكبر عملية إنقاذ في التاريخ... فيديو

نفذت السلطات الأمريكية عملية إنقاذ وصفت بأنها "الأكبر في تاريخ الإنقاذ الجوي للحيوانات في التاريخ"، حيث تم نقل أكثر من 600 كلب وقط عبر المحيط الهادئ.

وقامت فرق الإنقاذ بنقل الحيوانات الأليفة من ملاجئ هاواي المزدحمة والمكتظة إلى ولاية واشنطن وأوريغون وأيداهو ومونتانا عبر الجو.

وتهدف عملية الإنقاذ إلى توفير مساحة أكبر لهذه الحيوانات بانتظار التبني، في عملية خيرية وصفها منظموها بأنها أكبر عملية إنقاذ في التاريخ عبر الجو لحيوانات أليفة.

ووصلت الحيوانات إلى مدينة سياتل، صباح الخميس، على متن طائرة مستأجرة من طراز "Hercules C-130"، عبر المحيط الهادئ من هاواي، بحسب موقع "katu".

وتسبب جائحة فيروس كورونا المستجد باكتظاظ الكثير من ملاجئ الحيوانات الأليفة في هاواي، لذلك قام المشرفون على الحيوانات بالقيام بعملية "إنقاذ عاجلة" بهدف إيجاد مكان مناسب لها.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في هاواي، دوجلاس كارول، التي ساعدت في تنسيق الجهود: من بين الحيوانات التي تم إنقاذها "الكثير من القطط الصغيرة".

ونوه المتحدث إلى أن بعض المالكين لم يعودوا قادرين على إعادة شراء حيواناتهم الأليفة التي تخلوا عنها بسبب المشاكل الاقتصادية التي سببها الوباء مما ساهم في ازدحام ملاجئ هاواي.