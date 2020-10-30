محمد رمضان يروض أسدا بريا... فيديو

ظهر الفنان المصري محمد رمضان في مقطع فيديو جديد وهو يروض حيوان "اللايجر" أو الأسد البري وحاول السيطرة عليه مرات عديدة ونجح في نهاية الأمر.

ونشر محمد رمضان الفيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليه "الحمد لله أول واحد يفوز على اللايجر.. أبطال عالم حاولوا وماقدروش".

وفى نهاية الفيديو حرص المحيطون برمضان على تهنئته وأكدوا أنه أول شخص يتغلب عليه بتلك الطريقة.

وكان محمد رمضان أعلن مؤخرا لجمهوره عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أنه يصور حاليا أغنيته الجديدة "الشرع حلل أربعة" في الإمارات العربية المتحدة.

وأثار اسم أغنية محمد رمضان الجديدة الجدل بين مستخدمي "السوشيال ميديا"، وزعموا أنها تحرض على تعدد الزوجات، خاصة وأن اسم الأغنية مستوحى من جملة يستخدمها كل من يبرر الزواج مرة أخرى.

وعبر العديد من جمهور محمد رمضان عن رفضهم للأغنية، إذ طلبت إحدى المعجبات عبر "إنستغرام" من شقيق رمضان أن ينصحه بعدم تقديم هذه الفكرة بدلا من تشجيعه، بينما تساءل آخر إن كان الفنان المصري ينوي الزواج مرة أخرى، وكتبت متابعة أخرى لرمضان، أن كل النساء سيكرهونه بعد تقديم هذه الأغنية.

يشار إلى أن محمد رمضان طرح 30 أغنية خلال عامين، وكان آخرها "يا حبيبي"، التي تعاون فيها مع النجم العالمى ميتر جيمس، واجتازت حاجز الـ20 مليون مشاهدة فى أسبوعين منذ طرحها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات، وصورها في دبي.