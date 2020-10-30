مشروع فيلم مغربي يفوز بالجائزة الكبرى لـ"منصة الجونة السينمائية"

فاز المخرج، كاتب السيناريو المغربي، الهادي ولاد محند، بالجائزة الكبرى، لمنصة الـجونة السينمائية التي تقام على هامش الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، عن مشروعه الروائي الطويل "الحياة تناسبني جيدا".

وبحسب وكالة الأنباء المغربية "ومع"، فقد تم تتويج مشروع الفليم المغربي بجائزة الأفلام الروائية لمرحلة ما قبل الإنتاج (قيمتها 15 ألف دولار)، وهي المرة الثانية التي يفوز فيها مشروع سينمائي من المغرب بالجائزة حيث توج بها العام الماضي مشروع فيلم "ميكا"، للمخرج إسماعيل فروخي، الذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للمهرجان لهذا العام.

وتهدف " منصة الجونة السينمائية " إلى خلق مساحة إبداعية للأفراد والأسواق السينمائية، وتطوير وتمكين صناع الأفلام العرب ومساعدتهم لإيجاد الدعم الفني والمالي اللازم.

كما توفر المنصة ورشة سينمائية وندوات ومحاضرات وموائد حوار مع خبراء في صناعة السينما، وبناء شبكات تواصل تساعدهم على إنجاز مشاريعهم، فضلا عن كونها تقدم فرصا مختلفة لتنمية المعرفة سواء من خلال ورش صناعة الأفلام، الندوات وموائد الحوار المفتوح ودروس السينما من الخبراء في هذا المجال.

وتميزت فعاليات المهرجان بالخصوص بتكريم الفنان المغربي سعيد تغماوي الذي تسلم جائزة "عمر الشريف"، تقديرا لمساره السينمائي الحافل.