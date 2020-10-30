سكارليت جوهانسون تحتفل بزواجها الثاني في سرية

ذكرت منظمة "Meals on Wheels" وهي جمعية خيرية لكبار السن مقرها الولايات المتحدة أن الزفاف أقيم في عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت إن جوهانسون وعريسها جوست دعما جهودها مع الأشخاص المعرضين للخطر خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد".
وكتبت منظمة "Meals on Wheels" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" أن حفل الزفاف كان "حميميا... وحضره أفراد عائلتي العروسين وأحبائهم، مع اتباعهم الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد.
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We’re thrilled to break the news that Scarlett Johansson and Colin Jost were married over the weekend in an intimate ceremony with their immediate family and loved ones, following COVID-19 safety precautions as directed by the CDC. Their wedding wish is to help make a difference for vulnerable older adults during this difficult time by supporting @mealsonwheelsamerica. Please consider donating to celebrate the happy couple by clicking the link in our bio.
وفي ذات السياق، ذكر موقع "تي إم زد" الترفيهي أن سكارليت جوهانسون وكولين جوست تزوجا في باليسيدز، نيويورك.
وبدأت سكارليت جوهانسون في مواعدة كولين جوست وهو كاتب وممثل كوميدي في برنامج الاسكتشات الكوميدية التلفزيوني "ساترداي نايت لايف" في عام 2017، بعد أن ظهرت هي كضيف في ختام الموسم للبرنامج.
وأعلن الزوجان خطوبتهما في مايو/ أيار 2019.
تعتبر سكارليت جوهانسون من الممثلات الأعلى أجرا في العالم، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ظهورها المتكرر في شخصية "الأرملة السوداء"، في "عالم مارفل السينمائي".
وكانت سكارليت جوهانسون متزوجة من الصحفي الفرنسي رومين دوريك، وأثمر زواجهما عن ابنة هي روز.
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