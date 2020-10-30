"نيتفلكس" ترفع أسعار باقاتها للمشتركين في أمريكا

رفعت "نيتفلكس" سعر باقة "ستاندرد" التي تسمح بالبث على جهازين في نفس الوقت بدقة تصل إلى "1080p" إلى 14 دولار شهريا، بزيادة دولار واحد فقط، بينما رفعت سعر باقتها "بريميام" التي تتيح البث على 4 أجهزة في نفس الوقت بدقة تصل إلى "4K"، لتصبح 18 دولار شهريا، بزيادة دولارين أمريكيين، بحسب موقع "ذا فيرج".

أما الباقة الثالثة "بيزيك" فمازالت محتفظة بسعرها الثابت وهو 9 دولارات أمريكية في الشهر، وتسمح بالبث على جهاز واحد فقط بدقة تبلغ "480p" كحد أقصى.

وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة فورا مع المشتركين الجدد، بينما سيتم إخطار المشتركين الحاليين بأن اشتراكهم سيرتفع مع طرحه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

قال متحدث باسم "نيتفلكس" في بيان: "نحن نتفهم أن الأشخاص لديهم خيارات ترفيهية أكثر من أي وقت مضى، ونحن ملتزمون بتقديم تجربة أفضل لأعضائنا، نحن نقوم بتحديث أسعارنا حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم المزيد من البرامج التلفزيونية والأفلام المتنوعة."

وأضاف المتحدث أن "نيتفلكس" تقدم "مجموعة من الخطط حتى يتمكن الأشخاص من اختيار السعر الذي يناسب ميزانيتهم ​​بشكل أفضل".

يأتي رفع "نيتفلكس" لأسعار باقاتها الشهرية بالتزامن مع إنفاقها مليارات الدولارات على المحتوى الخاص بها، كما أنها وسيلة لزيادة إيراداتها، خاصة مع ما ذكره بيرني ماكترنان، كبير المحللين في شركة "Rosenblatt Securities"، وهو أن "توقعات نمو المشتركين تكون أبطأ بشكل كبير في المستقبل بالمقارنة مع الماضي".

وأضاف ماكترنان لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن زيادة "نيتفلكس" لأسعارها "يعكس اعتقادهم أن الناس سيكونون على استعداد لدفع المزيد مقابل الخدمة، وذلك لأن وباء "كورونا" المستجد يعطل إنتاج المحتوى الخاص بهم، مما يجعل مكتبتهم الضخمة أكثر قيمة".

ويتوقع بيرني ماكترنان أن رفع "نيتفلكس" لأسعارها سيدفع منافسين آخرين لها مثل منصة "ديزني بلس" أن ترفع أسعار اشتراكاتها.