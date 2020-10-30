"عيالي بيشجعوني على الشقاوة"... رانيا يوسف تتحدث عن إطلالتها

علقت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، اليوم الجمعة، على الجدل المثار في مهرجان الجونة حول فساتينها، بالقول إنها مناسبة للفرح والأناقة، مؤكدة أنها تحظى بدعم أبنائها في ذلك.

وقالت رانيا في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "ON": "إحنا جايين ننبسط ونلبس ونتشيك، والمشاكل اللي حصلت على فساتيني، الحمد لله، مشاكل حلوة ودمها خفيف، مشاكل شقية، ماينفعش يبقى كله غم غم مافيش فرفشة".

وتابعت خلال حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة قائلة: "عمري ماشفت فساتيني مأفورة (مبالغ فيها) أنا شايفها عادي، أنا مش جاية أعمل شو، شغلي بيتكلم عني، لكن المهرجان يعني شياكة ولبس والمهرجان نفسه شو يعني فساتين ومجوهرات".

وحول إنزعجها من ردود الأفعال على منصات التواصل الاجتماعي قالت: "أنا مش ببص على أي حاجة سلبية، اللي يقول حاجة سلبية بشيله كله من دماغي مش الكومنت بتاعه بس".

وحول تعليقات ابنتها نانسي -التي صاحبتها خلال الحفل مرتدية الفستان الذي أثار جدلا حول الفنانة في نسخة سابقة من المهرجان- حول اختياراتها من الفساتين قالت رانيا: "عيالي بيشجعوني على الشقاوة".

وفي نسخة عام 2018 من المهرجان، ظهرت رانيا يوسف بهذا الفتسان -الذي ارتدته ابنتها نانسي- والذي أثار ضجة آنذاك، حتى أن نقابة المهن التمثيلية المصرية أصدرت بيانا تنتقد فيه الإطلالة، وتطور الأمر بتقديم دعاوى محاكمة أمام إحدى محاكم الجنح بالقاهرة.