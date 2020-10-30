خالد الصاوي يبكي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي... فيديو

لم يتمالك الفنان المصري خالد الصاوي، نفسه من البكاء أثناء وقوفه على خشبة المسرح لتكريمه في حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان "الجونة" السينمائي، اليوم الجمعة.

وبحضور رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، قال الصاوي في بداية حديثه مع الجمهور عقب استلامه جائزة تكريمه إنه قام بتحضير 100 كلمة لكي يلقيها اليوم بمناسبة تكريمه في المهرجان، ولكنه لم يجد أيا منها مناسبة، فقرر لهذا السبب أن يرتجل الحديث.

وأضاف باكيا أنه كان يندهش من بكاء الناس على المسرح عند تكريمهم، ولكنه الليلة أيقن أنهم على حق.

كما وجه الشكر للحضور، ومن ساهم في إقامة المهرجان، إلى جانب وزارات السياحة والداخلية والصحة والثقافة، والدفاع والخارجية.

وعن مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، قال خالد الصاوي: "نحن الحمد لله في أمان وقادرون على مساندة بعضنا البعض شعبا وقيادة سياسية وهيئات أهلية".

وأعلن الصاوي تكريمه في ختام مهرجان الجونة السينمائي الرابع "لآباء وأمهات هذا الجيل من السينما المصرية، الناس الذين استمر عطاؤهم منذ الأبيض والأسود حتى الموبايل"، بحسب تعبيره، وذكر بالإسم الفنانين لبنى عبدالعزيز وحسين فهمي ونجلاء فتحي وميرفت أمين وشهيرة وبوسي وعادل إمام وسمير غانم وسمير صبري ويحيى الفخراني ويوسف شعبان ومحيي إسماعيل.

وكُرم خالد الصاوي في المهرجان بنيل جائزة الإنجاز الإبداعي عن مشواره الفني، وأدواره المميزة في العديد من الأعمال الفنية سواء على شاشة السينما أو التلفزيون، منها فيلم "الجزيرة" بجزئيه، وفيلم "الفيل الأزرق"، وفيلم "كده رضا"، وفيلم "جمال عبد الناصر"، ومسلسل "أهل كايرو".