شخص يقتحم حفل عمرو دياب في ختام مهرجان الجونة السينمائي

شهد الحفل الغنائي الذي أحياه الفنان المصري، عمرو دياب، في ختام مهرجان الجونة السينمائي، موقفا أثار توترا.

وفوجئ الحاضرون للحفل ومنظمية باقتحام شخص المسرح خلال غناء عمرو دياب من أجل التقاط صورة "سيلفي" معه، وكان رد فعل عمرو دياب مع الشخص هو موافقته على طلبه بكل ترحاب، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وكان حاضرا الحفل، الفنانة المصرية، دينا الشربيني، التي تفاعلت مع كل أغاني عمرو دياب.

كما حضر الحفل العديد من الفنانين، مثل إلهام شاهين وهاني رمزي وليلى علوي وهالة صدقي.

View this post on Instagram حبيبي انا برج الحوت A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial) on Oct 30, 2020 at 3:42pm PDT

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لعمرو دياب من الحفل، والذي يظهر فيه وهو يمازح الجمهور قائلا: "معي الكحول الخاص بي"، في إشارة منه إلى أخذه احتياطاته الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

View this post on Instagram عمرو دياب: معايا الكحول بتاعي A post shared by Fanonline (@fanonline1) on Oct 30, 2020 at 2:14pm PDT

وأقيمت الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي وفق إجراءات وقائية صارمة بسبب جائحة كورونا وتحت إشراف وزارة الصحة المصرية.

من ناحية أخرى، طرح عمرو دياب أحدث أغنياته "أهه أهه" عبر تطبيق "أنغامي" الموسيقي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي وميكس عادل حقي، والتي جرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا.

وتعد الأغنية هي ثاني تعاون بين عمرو دياب ومطربي اليونان، إذ سبق أن تعاون مع النجمة اليونانية أنجيلا دميتري في دويتو "بحبك أكتر"، و"حبيب قلبي"، اللتين طرحتا في عام 1999.