علماء: التمارين الرياضية الشاقة قد تؤدي إلى تخلف عقلي

أعلن العلماء أن التمارين الرياضية الشاقة ليست دائما مفيدة للصحة، حيث يمكن أن تلحق الضرر بالدماغ.

قام العلماء بتحليل العلاقة بين أنواع النشاط البدني وتطور التخلف العقلي (عجز التعلم)، حيث درس العلماء حالة 4721 رجلا.

ووجد القائمون على الدراسة أن التمارين الرياضية الشاقة يمكن أن تسبب تخلفا عقليا، في حال كانت التمارين منتظمة وشاقة للغاية.

وحذر العلماء من أنه "إذا كانت التمارين الرياضية المعتدلة مفيدة للجسم، فإن الشاقة منها تساهم على ضعف الأعضاء الداخلية، بما في ذلك الدماغ"، حسب موقع "medikforum".

ووفقا للعلماء، فإن العمل الشاق يزيد من خطر الإصابة بالتخلف العقلي بنسبة 55%، وتلك الأنشطة التي تتم بشكل منتظم أو لفترات طويلة تعتبر خطيرة بشكل خاص.