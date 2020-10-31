تسجيل
14:43 GMT31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الممثل الاسكتلندي شون كونري مجسدا شخصية جيمس بوند

    شون كونري... من بائع حليب إلى أشهر "جيمس بوند" في العالم

    © AFP 2020 / -
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1f/1047029942_0:137:1740:1116_1200x675_80_0_0_071336cffc019b4173af399f7953fd06.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202010311047029891-%D8%B4%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/

    رحل عن عالمنا، اليوم السبت، واحد من أشهر الأسماء التي عرفتها عاصمة السينما الأمريكية هوليوود، شون كونري، أثناء توديعنا لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن عمر 90 عاما، والذي حفلت حياته بالعديد من المواقف والمغامرات التي لا تقل أن تدرج في فيلم سينمائي.

    بيع الحليب ومرض في البحرية الملكية البريطانية

    شون كونري
    © REUTERS / David Moir
    وفاة شون كونري بطل أفلام جيمس بوند عن عمر يناهز 90 عاما
    وشون كونري مواطن اسكتلندي فخور بجذوره، الذي ولد باسمه الكامل "توماس شون كونري" في 25 أغسطس/ آب عام 1925 في فاونتبريدج في اسكتلندا، لأم تعمل كعاملة نظافة وأب يعمل كعامل في مصنع وسائق شاحنة، ولديه شقيق أصغر هو نيل.

    ومن أجل إعالة أسرته، عمل كونري في توصيل الحليب والمساعدة في محل جزارة، وترك المدرسة في عمر الـ13.

    وفي عام 1946، انضم كونري للبحرية الملكية البريطانية، وعلى الرغم من أنه كان من المقرر أن تستمر خدمته داخلها لمدة 7 سنوات، فقد خرج منها بعد 3 سنوات فقط  بسبب معاناته من قرحة في المعدة.

    وعندما بلغ الـ18 من عمره، بدأ شون كونري ممارسة رياضة كمال الأجسام، ومن عام 1951 تدرب بشكل مكثف مع إلينغتون، وهو مدرب رياضي سابق في الجيش البريطاني، وفي عام 1953، فاز بالمركز الثالث في مسابقة "مستر يونيفرس".

    وفي سن 23 عاما، كان لديه خيار بين أن يصبح لاعب كرة قدم محترف أو ممثل، وعلى الرغم من أنه أظهر الكثير من العلامات الواعدة في الرياضة، فقد اختار التمثيل، وقال إنه كان أحد أكثر قرارته الذكية.

    كان فيلم "No Road Back" إنتاج عام 1957 هو أول دور رئيسي لشون كونري، ليتبعه العديد من الأفلام التلفزيونية، مثل "آنا كريستي" في نفس العام، و"ماكبث" و"آنا كارينينا" عام 1961.

    "جيمس بوند"

    وفي عام 1962 كانت الفرصة الحقيقية للممثل الاسكتلندي بأن يكون أول من يجسد أشهر عميل سري على الشاشة الفضية هو "جيمس بوند"، في فيلم "Doctor No".

    وأدى النجاح الهائل للفيلم وأجزائه المتتالية "From Russia with Love" و"Goldfinger" إلى جعل أفلام "جيمس بوند" ظاهرة عالمية وكونري كشخصية عالمية.

    وبخلاف شخصية "جيمس بوند" التي ميّزته بين جمهوره ومحبيه، فإن لشون كونري العديد من الأدوار الخالدة على شاشة السينما، منها تجسيده لدور شرطي من مدينة شيكاغو الأمريكية في فيلم "The Untouchables" إنتاج 1987، والذي كان السبب في فوزه بجائزة أوسكار الوحيدة في حياته. 

    كما تشمل أفلام كونري التي لا تُنسى في تسعينيات القرن الماضي "روبن هود: أمير اللصوص" (1991)، "فيرست نايت" (1995)، "ذا روك" (1996)، "دراغون هارت" (1996)، "ذا أفنجرز" (1998)، و"إنترابمنت" إنتاج 1999.

    وبعد حصوله على جائزة "إنجاز العمر" من معهد الفيلم الأمريكي في 8 يونيو/ حزيران 2006، أكد شون كونري على تقاعده من التمثيل، لكنه استمر في أداء أدوار صوتية مختلفة.

    وفي يوليو/ تموز 2000، حصل على لقب "فارس" من قبل ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.

    وتبلغ قيمة ثروة شون كونري 120 مليون دولار.

    تزوج شون من الممثلة ديان سيلينتو في عام 1962 ورُزقا بابن هو جيسون كونري، المولود في 11 يناير/ كانون الثاني 1963 ، وسار على خطى والده وأصبح ممثلا، وانتهى الزواج بالطلاق في عام 1973، ثم في عام 1975 تزوج من ميشلين روكبرون وبقيا متزوجين وليس لديهما أطفال معا. وهو جد لداشيل كوين كونري الذي ولد في في عام 1997.

    ما لا يعرفه الكثيرون أن لشون كونري اهتمام بالسياسة، فقد كان عضوا في الحزب الوطني الاسكتلندي، وهو حزب سياسي يسار الوسط يناضل من أجل استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، وقد دعم الحزب ماليا.

    رفض أفلام "سيد الخواتم"

    صرح كونري في إحدى المقابلات الإعلامية أنه عُرض عليه دور في سلسلة أفلام "سيد الخواتم" الشهيرة، ولكنه رفض ذلك بسبب "عدم فهم النص"، وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الممثل قد عُرض عليه ما يصل إلى 15٪ من إيصالات شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم للعب دور "غاندالف" ولكنه رفضه.

    أكدت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية في عام 2002 أن فيلم شون كونري المفضل من بين كل أفلام "جيمس بوند" التي قدمها هو "From Russia with Love".

    شعرا مستعارا

    كان يرتدي كونري شعرا مستعارا في جميع أفلام "جيمس بوند"، إذ بدأ يتساقط شعره في سن الـ17.

    مذكراته الشخصية

    وفي عام 2008، وفي خطوة نادرا ما يقبل عليها المشاهير والشخصيات العامة، طرح شون كونري مذكراته الخاصة بعنوان "Being a Scot" (أن تكون اسكتلنديا)، وذلك تعبيرا عن فخرا واعتزازه بأصوله، والذي هو عبارة عن مجلد ثقيل تعاون في إعداده مع مواطنه صانع الأفلام، موراي غريغور.

    وأطلق شون كونري مذكراته الخاصة بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ 78، على هامش حضوره مهرجان إدنبرة الدولي للكتاب، والذي تطرق فيه إلى طفولته في ثلاثينيات القرن الماضي بمنطقة فاونتن بريدج الفقيرة في إدنبرة.

    ولكن عكس توقعات العديد من محبيه ومعجبيه، فيلم يكشف شون كونري في مذكراته الكثير من التفاصيل حول علاقاته الحميمة، ويبدو أن السبب هو خجله من الكشف عن الكثير من ذاته الداخلية، أو عن أي من مغامراته العاطفية المتداولة عنه.

    واستمرت رحلة شون كونري مع "جيمس بوند" لمدة 7 أفلام، كان آخرها "Never Say Never Again" في عام 1983، واعتبر إنتاجا غير رسميا خارج الامتياز الرسمي للشخصية، ورغم ذلك، فإنه لا يوجد في مذكرات كونري سوى 6 إشارات من سطر واحد إلى "بوند" السبب الأول لشهرته المدوية!

    انظر أيضا:

    توم هاردي يقترب من "جيمس بوند" المقبل
    بولندا تنشر وثائق تفيد بوجود جيمس بوند... صورة
    ليس في 2020... تحديد موعد جديد لطرح أحدث أفلام "جيمس بوند"
    لأول مرة... مفاوضات لعرض فيلم "جيمس بوند" الجديد عبر نتفليكس بسبب الإغلاق
    وفاة شون كونري بطل أفلام جيمس بوند عن عمر يناهز 90 عاما
    الكلمات الدلالية:
    جيمس بوند, مشاهير, منوعات, شون كونري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    دب من كامتشياتكا يدعى بويان يختار بطيخة نُحتت عليها صورة المرشح الرئاسي الأمريكي جو بادين، في حديقة النباتات والحيوانات روييف روتشيه في كراسنويارسك الروسية، 22 أكتوبر 2020
    الدب الروسي "يتدخل"... حيوانات تتنبأ بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية
    تركيا معرضة للعقوبات الأمريكية بسبب إس-400
    تركيا معرضة للعقوبات الأمريكية بسبب "إس-400"
    إنفوجرافيك...أبزر مواقف الدول الإسلامية من الإساءة للنبي محمد
    أبرز مواقف الدول الإسلامية من الإساءة للنبي محمد
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك