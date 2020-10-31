بكلمات مؤثرة... "جيمس بوند" ينعى شون كونري

نعت الصفحة الرسمية لأفلام العميل السري البريطاني "جيمس بوند" على مواقع التواصل الاجتماعي، الممثل الاسكتلندي، شون كونري، الذي توفي اليوم السبت عن عمر 90 عاما.

وقال المنتجان مايكل جي ويلسون وباربرا بروكلي عبر حساب "بوند" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في تغريدات متتالية: "لقد دمرنا نبأ وفاة السير شون كونري، كان وسيظل يُذكر دائما على أنه "جيمس بوند" الأصلي الذي بدأ دخوله الذي لا يُمحى في تاريخ السينما عندما أعلن عن تلك الكلمات التي لا ينساها الجمهور: "الاسم بوند... جيمس بوند".

وتابعا عن كونري: "لقد أحدث ثورة في العالم بتصويره الجريء والبارع للعميل السري المثير والجذاب، إن شون كونري بلا شك مسؤول إلى حد كبير عن نجاح سلسلة الأفلام وسنكون ممتنين له إلى الأبد".

“The name’s Bond... James Bond” — he revolutionised the world with his gritty and witty portrayal of the sexy and charismatic secret agent. He is undoubtedly largely responsible for the success of the film series and we shall be forever grateful to him.” — James Bond (@007) October 31, 2020

​وتوفي شون كونري بين عشية وضحاها أثناء نومه، أثناء وجوده في جزر البهاما، وكان مريضا لبعض الوقت.

واشتهر الممثل الاسكتلندي من تجسيده لشخصية العميل السري البريطاني "جيمس بوند"، كونه أول من جلب الدور إلى الشاشة الكبيرة، وشارك في 7 من أفلامه.

وامتدت مسيرته التمثيلية لعقود من الزمن، وشملت جوائزه العديدة "أوسكار" وجائزتي "بافتا" و3 جوائز "غولدن غلوب".

وتضمنت مسيرة السير شون كونري أفلام شهيرة مثل "The Hunt for Red October" و"The Rock" و"Indiana Jones and the Last Crusade".

وكانت جائزة أوسكار الوحيدة التي نالها في مشواره الفني في عام 1988، عندما حصل على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره كشرطي إيرلندي في فيلم "The Untouchables".

ومنحته الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا لقب "فارس" في عام 2000.

وفي أغسطس/ آب 2020، احتفل بعيد ميلاده التسعين.