جوده أبو خميس يتذكر صديقه الراحل أسعد خرشوف في "ضيعة ضايعة"... صور

شارك الفنان السوري، باسم ياخور، المعرف بلقبه الشهير، جودة أبو خميس، المستوحى من شخصية مسلسل "ضيعة ضايعة" الشهير، صورة على صفحته الرسمية في "فيسبوك" متذكرا صديقه الراحل الفنان نضال سيجري.

وتذكر الفنان السوري باسم ياخور، صديقه الراحل وأحد أبطال مسلسل "ضيعة ضايعة" الشهير، الفنان نضال سيجري، والذي لعب دور شخصية "أسعد بو خرشوف"، الشهيرة.

وكتب ياخور على صفحته في "فيسبوك"، قائلا: "لحظات لم كنت أشعر بقيمتها وجمالها في وقتها، ماحسيت قديش كانت حلوة إلا بعد ما فقدتها الله يرحمك يا صديقي".

ويظهر في الصورة التي شاركها ياخور شخصية جودة أبو خميس، وقد استلقى بجانبه على الحجارة أسعد خرشوف، في صورة يبدو كأنها التقطت أثناء تصوير إحدى الحلقات.

ويتذكر السوريون بشكل عام والفنانون بشكل خاص، رحيل النجم السوري، نضال سيجري، (1965-2013)، بحزن كبير، بعد معاناة طويلة مع المرض، خصوصا عندما وجه بصوته (المبحوح) الذي كان قد اختفى تقريبا بسبب حالته الصحية الحرجة قبل وفاته، رسالة إلى الشعب السوري في بداية الأزمة، طالب فيها الناس بأن "يحبو بعض".

المسلسل الشهير "ضيعة ضايعة" حاز على اهتمام عربي واسع، وكان الجزء الأول منه خاسرا إنتاجيا، بحسب بعض المصادر، وتم رفضه من قبل العديد من شركات الإنتاج، إلا أن من آمن به هو مدير شركة شركة "سامه" للأعمال الفنية، أديب خير، وأخذ قرارا بإنتاج المسلسل. وحينها وافق جميع طاقم العمل، على القيام بأدوارهم بنصف الأجر المتفق عليه.

ويعتبر مسلسل ضيعة ضايعة، من أشهر المسلسلات السورية الكوميدية الساخرة، المنفذ بلهجة أهل الساحل السوري في اللاذقية، وتجري أحداثه في ضيعة (قرية) بسيطة وفقيرة اسمها "أم الطنافس الفوقا" تم عرضه لأول مرة على قناة أبوظبي الفضائية عام 2008.

وفي 2010 تم إنتاج جزء ثاني للمسلسل باعتبار أنه الأخير، وقد لاقى استحسان المشاهدين، فأحدث نقلة نوعية على صعيد الدراما الكوميدية السورية، ومازال يعرض على الشاشات حتى يومنا هذا.