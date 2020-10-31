ما الذي دفع ليلى علوي لارتداء فستان عمره ربع قرن بمهرجان الجونة السينمائي؟

وكشفت ليلى علوي في لقاء لها مع فضائية "أون إي" المصرية أن سبب ارتدائها للفستان هو أنها اكتشفت أنه يتلائم مع مقاسها الحالي بعد 25 عاما، كما أن تصميمه الذي من تسعينيات القرن الماضي عاد ليصبح موضة حاليا، وهي الفساتين ذات الأكتاف والمشجرة والمطبوعة بجلد النمر.
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"A repeat outfit, is really just a well-earned encore" #Morethan25years #Lailaeloui #gff20
وأكدت ليلى علوي أنها تحتفظ بملابسها وفساتينها القديمة في مخزن ملابس تمتلكه، وأنها لم تخرجه من الدولاب لأنها تحرص على الاحتفاظ بتلك الملابس في مخزنها الخاص.
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اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي و زيارة للمعرض الفني لمهندس الديكور الكبير أنسي أبو سيف #gff20
كما أشارت إلى أن ظهورها بالفستان القديم حاز على إعجاب الناس بعد ظهورها وهي ترتديه في مهرجان الجونة السينمائي.
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وأقيمت الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي وفق إجراءات وقائية صارمة بسبب جائحة كورونا وتحت إشراف وزارة الصحة المصرية.
يشار إلى أن آخر أعمال ليلى علوي السينمائية هو فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، الذي يشارك في بطولته منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داوود ومحمد فراج وصابرين، وهو من إخراج يسري نصر الله.
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