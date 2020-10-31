ما الذي دفع ليلى علوي لارتداء فستان عمره ربع قرن بمهرجان الجونة السينمائي؟

فاجأت الفنانة المصرية، ليلى علوي، الحاضرين في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، بارتدائها في إحدى لياليه فستانا يعود إلى ربع قرن، الأمر الذي جعل اسمها متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت ليلى علوي في لقاء لها مع فضائية "أون إي" المصرية أن سبب ارتدائها للفستان هو أنها اكتشفت أنه يتلائم مع مقاسها الحالي بعد 25 عاما، كما أن تصميمه الذي من تسعينيات القرن الماضي عاد ليصبح موضة حاليا، وهي الفساتين ذات الأكتاف والمشجرة والمطبوعة بجلد النمر.

وأكدت ليلى علوي أنها تحتفظ بملابسها وفساتينها القديمة في مخزن ملابس تمتلكه، وأنها لم تخرجه من الدولاب لأنها تحرص على الاحتفاظ بتلك الملابس في مخزنها الخاص.

كما أشارت إلى أن ظهورها بالفستان القديم حاز على إعجاب الناس بعد ظهورها وهي ترتديه في مهرجان الجونة السينمائي.

View this post on Instagram خلال فعاليات مهرجان الجونة ON GOUNA #GFF20 #ON A post shared by ON (@ontv) on Oct 30, 2020 at 3:38pm PDT

وأقيمت الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي وفق إجراءات وقائية صارمة بسبب جائحة كورونا وتحت إشراف وزارة الصحة المصرية.

يشار إلى أن آخر أعمال ليلى علوي السينمائية هو فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، الذي يشارك في بطولته منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داوود ومحمد فراج وصابرين، وهو من إخراج يسري نصر الله.