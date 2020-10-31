حيوان خطير يتسبب بإضاءة مصباح فحص محرك سيارة ويصيبها بالشلل... فيديو

صدم مواطن أمريكي عندما فتح غطاء محرك سيارته (فورد موستانج) بعد اشتعال مصباح فحص المحرك، ليجد حيوانا مفترسا قد حاصر محرك سيارته وأصابه بالشلل.

شعر مواطن أمريكي بدهشة كبيرة، عدما قام فريق الصيانة بفتح غطاء محرك سيارته، ليجدوا ثعبانا ضخما يلتف حول المحرك ما تسبب باشتعال مصباح فحص المحرك.

قال ماور بلومنفيلد، إن موظفي شركة الصيانه وجدوا الثعبان عندما فتحوا غطاء محرك السيارة للتحقق من ضوء فحص المحرك، والذي بدا سببه مجهولا في البداية.

وبحسب "سي إن إن"، استدعى المواطن الأمريكي الذي يعيش في فلوريدا ضباط الحياة البرية في المدينة الذين قاموا بإزالة الثعبان، والذي بلغ طوله حوالي 10 أقدام تقريبا (3.5 متر).

وقام بلومنفيلد بتصوير فيديو لضابط الحياة البرية وهم يمسكون بالثعبان من رأسه ثم يقومون بإخراجه من حجرة المحرك وإدخاله بحقيبة خاصة.