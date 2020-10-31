"راقصة في صندوق".. مصرية تثير ضجة بهدية غريبة لزوجها بعيد ميلاده... فيديو

وقدمت زوجة مصرية هدية غريبة لزوجها، وهي عبارة عن صندوق كبير، بداخله هدية غير متوقعة لزوجها في عيد ميلاده.

وظهر في الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، طرد هدايا عملاق، ويظهر الزوج وهو يفتح الطرد، ليجد بداخله راقصة ترتدي زيا زهريا.

وقال الزوج مازحا بحضور الضيوف والأحباء "سأدخل معها ثم أعود إليكم".

وبحسب وسائل التواصل الاجتماعي، فقد بررت الزوجة هديتها، بأنه "أكثر شيء يحبه"، بحسب موقع "مبتدا" المصري.

وتسبب الفيديو بحدوث جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض الهدية الغريبة، فيما اعتبرها آخرون مجرد مزحة من الزوجة وفعل مميز بعيد ميلاده.