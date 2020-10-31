لتحضير الحلويات في المنزل بطريقة صحية... عليك بهذه النصائح

في الوقت الذي يقبل فيه الكثيرون على تناول الحلويات، يحذر خبراء التغذية من الإفراط في تناولها، لما له من تأثير ومضاعفات سلبية على صحة الإنسان.

ولمواجهة هذه المشكلة قالت اختصاصية التغذية ماريال منصور لصحيفة "النهار" اللبنانية إن: "الحلويات من الأصناف الغذائية الغنيّة بالسعرات الحرارية، ونجدها غالباً في بيوتنا وعلى موائدنا".

أضافت:" مما لا شك فيه، أنه من المستحيل إلغاؤها نهائياً من طعامنا، لذلك يبقى الاعتدال في تناولها وإجراء بعض التعديلات في طريقة تحضيرها، من الحلول المقترحة لمحبي الحلويات، للحفاظ على نظام غذائي متوازن".

ولتحضير الحلويات في المنزل بشكل صحي، قدمت خبيرة التغذية بعض النصائح وهي:

استعمال الحليب الخالي من الدسم.

استبدال الزبدة والسمنة بزيت الذرة، دوّار الشمس أو الكانولا.

استعمال السكر الأسمر أو العسل بدل السكر الأبيض.

تقليل كمية السكّر من خلال إضافة بعض حبات التمر أو الزبيب أو عصير الليمون الطازج.

تجنب استخدام بدائل السكر المصنعة.

استعمال مكونات غنية بالألياف كالشوفان والفواكهة المجففة.