"ثقة في الله نجاح"... سمية الخشاب تتعاون مع محمد رمضان لأول مرة

أعلنت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، عن تعاونها لأول مرة مع مواطنها الفنان محمد رمضان.

وقالت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إنها انضمت مؤخرا إلى فريق عمل مسلسل "موسى"، الذي يلعب بطولته محمد رمضان، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2021.

وعلقت سمية الخشاب عن تعاونها الأول مع محمد رمضان: "سعيدة جدا جمهوري الحبيب أنني سأكون معكم في رمضان 2021 ومتفائله جدا بـ"موسي" إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن ومشاركتي مع النجم محمد رمضان، ثقه في الله نجاح، دعواتكم لنا بالتوفيق، وربنا يكرمنا جميعا ونقدر نسعدكم يا أحلى وأجدع جمهور في العالم".

يشار إلى أن مشاركة سمية الخشاب في بطولة مسلسل "موسى" تشهد على عودتها للدراما التلفزيونية بعد غياب 3 سنوات، منذ بطولتها مسلسل "الحلال"، مع الفنان بيومي فؤاد.

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن محمد رمضان يجسد في أحداث مسلسل "موسى" شخصية السفاح "خط الصعيد"، الذي أثار الرعب في صعيد مصر، بعد تشكيله لعصابة من المطاريد والمجرمين.

ومسلسل "موسى" سيناريو ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، ومن المنتظر البدء في تصويره مع نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.