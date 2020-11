"ثقة في الله نجاح"... سمية الخشاب تتعاون مع محمد رمضان لأول مرة

View this post on Instagram

سعيده جدا جمهوري الحبيب اني حاكون معاكم في رمضان 2021 ومتفائله جدا بـ(موسي ) اخراج محمد سلامه وتاليف ناصر عبد الرحمن ومشاركتي مع النجم محمد رمضان #ثقه_في_الله_نجاح ☝🏼 دعواتكم لنا بالتوفيق وربنا يكرمنا جميعا ونقدر نسعدكم يا احلي واجدع جمهور في العالم ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️