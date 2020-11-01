وفاء الكيلاني تمازح زوجها تيم حسن مع بدء عرض الجزء الرابع من "الهيبة"

هنأت الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، زوجها الفنان السوري، تيم حسن، ببدء عرض الجزء الرابع من مسلسله التلفزيوني "الهيبة" بطريقة خاصة.

وعبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، شاركت وفاء الكيلاني، أمس السبت، الإعلان الترويجي للمسلسل، وغردت معه: "وووووسع للكبير .. الهيبة بكرة .. كل التوفيق .. ولكل فريق العمل".

وتشير وفاء الكيلاني بـ"الكبير" إلى شخصية تيم حسن في أحداث مسلسل "الهيبة"، إذ يجسد دور "جبل سلطان شيخ الجبل"، وهو كبير بلدة الهيبة.

وسيُعرض الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة - الرد" اعتبارا من اليوم الأحد الموافق الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على منصة "شاهد في آي بي" أولا، ثم على فضائية "إم بي سي 4" في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

والمسلسل من تأليف وسيناريو وحوار ورشة كتابة، تتألف من سامر نصر الله، سعيد سرحان، أحمد قصار، وسيم قزق، يزن طربية، وهو من إخراج سامر البرقاوي، ومن بطولة تيم حسن، وديمة قندلفت، ومنى واصف، وسعيد سرحان، ومحمد عقيل، وعبدو شاهين، وروزينا لاذقاني، وأويس مخللاتي، ونزيه يوسف، وناظم عيسى، وختام اللحام، وجان دحدوح، وليلى قمري، وأسعد حطاب، وولاء عزام، وبمشاركة بيار جماجيان، فؤاد حسن، أندريه سكاف، والإعلامية عبير شرارة.

وتبدأ أحداث الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" بعد سنوات تمر على حادثة اغتيال نجا منها "جبل" (تيم حسن) بأعجوبة، وقرر أن يطفر في الجرود تاركا خلفه عائلة مفككة، وقرية غارقة في مشاكل لا تحصى، تنتظر من ينقذها من سطو العصابات وقطاع الطرق.