حيوان مهدد بالانقراض في كينيا

يواجه حيوان وحيد القرن خطر الإنقراض، ويسعى العلماء لإيجاد وسيلة لحمايته والحفاظ عليه حتى يمكن استمرار سلالته.

ذكر ذلك موقع "فرانس 24" مشيرا إلى أن المحمية التي يوجد بها هذا الكائن المهدد بالانقراض توجد في كينيا.

ونشر الموقع تقريرا مصورا عن جهود حماية آخر فردين من هذا الكائن النادر، الذي يمكن أن ينتهي وجوده من العالم إذا لم يتمكن العلماء من إيجاد وسيلة لتكاثره قبل موت ما تبقى من أفراده.

كينيا... خطر الانقراض يهدد وحيد القرن الأبيض الشمالي https://t.co/5I4fstFNyn pic.twitter.com/NYTPIazVdY — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) November 1, 2020

ويقول الموقع: "نتجه إلى محمية طبيعية في كينيا، محمية يعيش فيها آخر فردين من وحيد القرن الأبيض الشمالي".

وتابع: "يسعى مدير المحمية لإيجاد حل فعال كي يحمي هذه السلالة من الانقراض".