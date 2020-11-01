"تدعم الصناعة المصرية"... بشرى تدافع عن فساتين "الجونة السينمائي"

دافعت الفنانة المصرية ومديرة عمليات مهرجان الجونة السينمائي، بشرى، عن الانتقادات التي تطال فساتين الفنانات بحفل الافتتاح والختام عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وأبدت بشرى في لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز" المصرية عدم انزعاجها من اختزال البعض لمهرجان الجونة السينمائي في فساتين الفنانات، مؤكدة أن بها دعم كبير للصناعة المصرية.

وقالت: وماذا بها الأزياء؟! فهي تحمل دعما كبيرا للصناعة المصرية وشغل النسيج والتطريز والأيدي العاملة المصرية، الناس الذين يعملون من أجل لقمة عيشه".

وأردفت: "ماذا به الفستان، هل نحن نبحث عن القبح؟ إن الله جميل يحب الجمال،نحن قادمون لعمل مهرجان فني سينمائي ونقدم أفلاما جادة جدا، وكذلك نهتم بالأزياء الجميلة، إذا أين هي المشكلة؟".

يشار إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مؤخرا مقطعا مصورا لبشرى من حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الجمعة الموافق 30 أكتوبر/ تشرين الأول، وهي يتم اقتيادها من جانب الفنان خالد الصاوي، حتى ظهر أحد الشباب وتقدم للزواج منها، ما أثار بكائها من الفرح.

وركع الرجل على ركبة واحدة حاملا خاتم زواج، ليطلب خطبة بشرى، وهي العادة المتعارف عليها لدى الغرب في طلب الزواج، وارتدت بشرى خاتم الزواج.

خطوبة بشرى في حفل ختام مهرجان الجونة

مبرووووووك ❤️🙏 pic.twitter.com/Oca18YUaji — Mahmoud Morad (@Mahmoud17121857) October 31, 2020

​ونالت بعض الممثلات الحاضرات مهرجان الجونة السينمائي الرابع انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفساتين التي ظهروا بها، من أبرزهن رانيا يوسف.

واختتم مهرجان الجونة السينمائي دورته الرابعة مساء الجمعة، وسط حضور العديد من الفنانين والفنانات، مثل آسر ياسين ورانيا يوسف وإلهام شاهين وأحمد مالك وخالد الصاوي ويسرا وأصالة نصري ورامي عياش ورزان مغربي ودرة.