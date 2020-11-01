تصادم مياه نهرين في الصين يحدث ظاهرة طبيعية فريدة... فيديو

رصدت كاميرا مشهدا مبهرا لظاهرة طبيعية حدثت عند تصادم مياه نهرين عند التقائهما في إحدى المناطق الصينية، حيث ظهر كل منهما بلون مختلف عن الآخر رغم دخولهما مجرى مائي واحد.

وتختلف كثافة المياه العذبة عن المياه المالحة كما قد تختلف كثافة المياه العزة من نهر إلى آخر وفقا لطبيعة المناطق الجغرافية التي يمر بها.

ونشرت صفحة "تشاينا نيوز" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد ظاهرة طبيعية فريدة تتمثل في ظهور خط فاصل بين مياه نهري (تسوجيانغ ويوجيانغ) في مقاطعة قوانغشي في أقصى الجنوب الصيني.

A splendid natural phenomenon takes place in Sanjiangkou region, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. Zuojiang and Youjiang rivers clash and create a clear boundary with distinct yellow and green river water on each side. #AmazingChina pic.twitter.com/jq3JFrAd2s — China News 中国新闻网 (@Echinanews) November 1, 2020

وتقول الصفحة إن مياه النهرين التقيا في منطقة فاصلة وأصبحت مياه كل منهما في جانب وتظهر بلون مختلف عن الآخرى.

وتابعت: "بينما تظهر مياه أحد النهرين باللون الأصفر، فإن مياه النهر الآخر تظهر باللون الأخضر"، ويوجد بينها حد فاصل بينما يواصلان الانسياب.