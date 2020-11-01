بمناسبة اليوم العالمي للنباتيين... نجوم يخسرون وزنهم باتباع النظام الغذائي النباتي

يحتفل العالم باليوم العالمي للنباتيين، اليوم في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، والذي حدد خلال عام 1994 من قبل المغنية "واليس لويز" التي أصبحت فيما بعد رئيس جمعية النباتيين في المملكة المتحدة.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت الحركة النباتية أكثر شيوعًا، وعلى الرغم من أن مثل هذه التغذية لها مزاياها وعيوبها، إلا أن هناك الكثير من نجوم هوليوود من المعجبين بهذا النظام الغذائي، والذين أكدوا أنه بعد الإقلاع عن اللحوم، تغيرت حياتهم فقد خسروا الكثير من الوزن الزائد وتحسن مظهرهم ومزاجهم، وفيما يلي بعض النجوم الذين اتبعوا النظام الغذائي النباتي.

بيونسيه

© AP Photo / Jordan Strauss المغنية الأمريكية بيونسيه خلال حفل توزيع الجوائز إم تي فى

شجعت بيونسيه، جمهورها من المتابعين على محاولة الالتزام بنظام غذائي نباتي، بعد الولادة حيث طورت نظامًا غذائيًا مع أخصائي علم النفس للياقة البدنية تمكنت خلال 22 يومًا خسارة ما يقرب من 30 كيلوغراما.

ووفقا لها لم يتم اختيار عدد الأيام بالصدفة، حيث أشارت إلى أنه خلال 21 يوم يتمكن الإنسان من تطوير عادة جديدة.

وطوال فترة النظام الغذائي، استبعدت بيونسيه اللحوم الحمراء، والتزمت بتناول حساء الخضار والسلطات، والعصائر. وركزت على البقوليات والفواكه والتوت والمكسرات وعوضت نقص البروتين باستخدام ألواح البروتين.

وقالت بيونسيه في كلمتها بمقدمة كتاب مدربها الرياضي الشخصي، بعنوان "غرين برينت: النظام الغذائي النباتي": "دعونا نفعل ذلك ولنجعلها تحدياً لكم كما تحديناً أنفسنا".

مادونا

© REUTERS / Neil Hall المطربة الأمريكية مادونا

أيقونة الموسيقى مادونا البالغة من العمر 62 عامًا تتبع نظامًا غذائيًّا نباتيًّا صارمًا، فهي لا تتناول إلا العصائر الباردة والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، مثل الكينوا.

ويعتمد أساس النظام الغذائي اليومي للمغنية الشهيرة على العصائر الباردة، والخضروات، والفواكه، وبذور السمسم، والكينوا، وغيرها من الحبوب الكاملة، وكذلك الأعشاب البحرية والأرز.

جينيفر لوبيز

© REUTERS / Alessandro Garofalo المطربة الأمريكية جينيفر لوبيز

اتبعت الممثلة جينيفر لوبيز النظام النباتي لتخسر وزنها عندما عانت من زيادة في الوزن في فترةٍ ما، وبسبب استمتاعها بالنظام النباتي استمرت عليه بعد ذلك.

وكشفت لوبيز حبها بشكل خاص للأرز البني والكينوا والبطاطا الحلوة والهليون والبروكلي. واستبدلت لوبيز حليب البقر بحليب الصويا.

ناتالي بورتمان

© AFP 2020 / DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA ناتالي بورتمان

كانت الممثلة الأمريكية بورتمان تتبع الحمية النباتية فتتجنب تناول اللحوم بانواعها، ومن ثم تحولت إلى النظام النباتي المتشدد متأثرة بقراءة كتاب "Eating Animals" الذي يتحدث فيه الكاتب Jonathan Safran Foer's حول الحيوانات وكيف يتم تعرضها للقتل للحصول على منتجاتها.

وهي لطالما فخورة بذلك. وبحسب ما ذكرت في مقابلة سابقة لها مع الـ Huffington Post فإنها خلال فترة الحمل عام 2011 عادت للنظام النباتي غير الصارم والذي يسمح بتناول الحليب والأجبان، إلا أنها سرعان ما عادت إلى نظامها المتشدد بعد ولادتها.