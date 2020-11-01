خلل مزعج بسماعات "آبل" اللاسلكية يجبر الشركة على تبديلها مجانا للعملاء

قالت شركة "آبل"، يوم الجمعة، إنها ستستبدل سماعات "إيربودز برو" التي تعاني من مشاكل في الصوت للعملاء دون مقابل.

تتضمن هذه المشكلات صوتا ثابتا أو طقطقة تزداد في البيئات الصاخبة ومشكلات تتعلق بإلغاء الضوضاء النشط. قالت الشركة إن السماعات المصنوعة بعد أكتوبر/ تشرين الأول 2020 لا تعاني من المشاكل، حسبما أفادت شبكة "سي إن بي سي".

ويمكن للمالكين الذين يواجهون هذه مشاكل، التواصل مع "آبل" عبر الإنترنت أو تحديد موعد في أحد متاجرها لاستبدال السماعات الخاصة بهم مجانا. سيتم فقط استبدال الأجهزة التي تم تأكيد وجود المشكلة بها.

ينطبق الاستبدال فقط على السماعات، وليس على علبة الشحن. لا تقدم "آبل" برنامجا مشابها لطرازات "إيربود" الأخرى.

أبلغ المستخدمون عن مشكلات طقطقة مع "إيربودز برو" في وقت سابق من هذا العام. في مايو ، أصدرت "آبل" ملفات دعم على موقعها على الويب مع نصائح حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذه المشكلة.

"إيربودز برو" من "آبل" هي خط له شعبية من سماعات الرأس اللاسلكية، وسجلت الشركة 7.8 مليار دولار من عائدات "المنتجات الأخرى" في الربع المنتهي في سبتمبر/ أيلول، والتي تشمل سماعات "إيربود" جنبا إلى جنب مع سماعات الرأس الأخرى وساعات آبل.