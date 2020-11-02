محمد رمضان يشتري سيارة رولز رويس كولينان في دبي... صورة

وعلق رمضان على الصورة قائلا "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020 بلاك بادچ شكراً الإخوة الأردنيين تامر وعبود أصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في العمل وشكراً على رقم لوحة السيارة المميز".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان ٢٠٢٠بلاك بادچ شكراً الاخوة الاردنين تامر وعبود وضياء اصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الانجاز في العمل وشكراً على رقم لوحة السيارة المُميز 🙏🏽🇪🇬🇯🇴🇦🇪 #محمد_رمضان #rollsroyce #ثقة_في_الله_نجاح #rollsroycecullinan #cullinanblackbadge
وبحسب ما نشره موقع "سي ان ان"، فإن هذه السيارة هي أغلى سيارة دفع رباعي بأسعار تبدأ بـ325 ألف دولار، كما وتصنف على أنها أول سيارة دفع رباعي تنتجها الشركة.
يذكر بأن رمضان يشارك بمسلسل "موسى" المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.
وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن محمد رمضان يجسد في أحداث مسلسل "موسى" شخصية السفاح "خط الصعيد"، الذي أثار الرعب في صعيد مصر، بعد تشكيله لعصابة من المطاريد والمجرمين.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان ٢٠٢٠بلاك بادچ شكراً الاخوة الاردنين تامر وعبود وضياء اصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الانجاز في العمل وشكراً على رقم لوحة السيارة المُميز 🙏🏽🇪🇬🇯🇴🇦🇪 #محمد_رمضان #rollsroyce #ثقة_في_الله_نجاح #rollsroycecullinan #cullinanblackbadge
ومسلسل "موسى" سيناريو ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، ومن المنتظر البدء في تصويره مع نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)