والد ابنة رانيا يوسف يعلق بكلمتين فقط على ارتدائها فستان والدتها المثير للجدل في ختام مهرجان الجونة

علق المنتج المصري الشهير محمد مختار، بـ"كلمتين فقط" على ما تم تداوله من ارتداء ابنته، ابنة الفنانة المصرية رانيا يوسف، فستانا مثيرا للجدل في ختام مهرجان الجونة.

وقال محمد مختار في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن" المصرية عند سؤاله عن رد فعله على إطلالة ابنته "لست متابعا".

وعند سؤاله مرة أخرى قال مختار: "للأسف لم أتابع فعاليات مهرجان الجونة هذا العام، لكن أصدقائي أخبروني أن ابنتي نانسي ارتدت فستان والدتها خلال الختام، وأنه أثار جدلاً على السوشيال ميديا"

وتابع بقوله "لم اتصل بابنتي حقيقة، ولو اتصلت بها ماذا سأقول لها".

واستدرك بقوله "حقيقة لا صلة لي بطليقتي رانيا يوسف منذ سنوات، ولكني اطمأن على ابنتي الاثنتين بين الحين والآخر".

وكان المنتج محمد مختار تزوج من الفنانة رانيا يوسف، وأنجب منها ابنتين هما نانسي وياسمين، ونشبت بينهما خلافات عديدة وصلت إلى القضاء.

وحضرت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان "الجونة" السينمائي، بصحبة ابنتها.

وظهرت نانسي، ابنة رانيا يوسف، في ختام المهرجان وهي ترتدي فستان يشبه فستان والدتها الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018، وأثار جدلا واسعا بسبب تصميمه وجرأته.

وأكدت ابنة رانيا يوسف تقليد والدتها بارتداء فستانها، وذلك خلال لقاء أجري معها لفضائية "أون تي في" المصرية.

كما قالت رانيا يوسف في لقاء مع الإعلامية لميس "إحنا جايين ننبسط ونلبس ونتشيك، والمشاكل اللي حصلت على فساتيني، الحمد لله، مشاكل حلوة ودمها خفيف، مشاكل شقية، ماينفعش يبقى كله غم غم مافيش فرفشة".

وتابعت خلال حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة قائلة: "عمري ماشفت فساتيني مأفورة (مبالغ فيها) أنا شايفها عادي، أنا مش جاية أعمل شو، شغلي بيتكلم عني، لكن المهرجان يعني شياكة ولبس والمهرجان نفسه شو يعني فساتين ومجوهرات".

وحول إنزعجها من ردود الأفعال على منصات التواصل الاجتماعي قالت: "أنا مش ببص على أي حاجة سلبية، اللي يقول حاجة سلبية بشيله كله من دماغي مش الكومنت بتاعه بس".

وحول تعليقات ابنتها نانسي -التي صاحبتها خلال الحفل مرتدية الفستان الذي أثار جدلا حول الفنانة في نسخة سابقة من المهرجان- حول اختياراتها من الفساتين قالت رانيا: "عيالي بيشجعوني على الشقاوة".

يشار إلى أن رانيا يوسف أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالفساتين التي ظهرت بها خلال أيام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الرابع.

يذكر أن رانيا يوسف دافعت في وقت سابق في برنامج "الحكاية" لعمرو أديب، عن نفسها وعن الشكل الذي ظهرت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2018، وقالت إن سبب ظهور الفستان بهذا الشكل المثير للجدل أمام المصورين في المهرجان السينمائي الدولي هو بطانته.

وقالت موضحة: "اخترت الفستان مع بناتي، وكان مناسبا لي ونال إعجابهما، وبعد نزولي من السيارة وتوجهي للسجادة الحمراء في المهرجان كانت بطانة الفستان رفعت، وبالتأكيد لم ألحظ ذلك لأن الفستان ثقيل ومطرز".

وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه".