فرنسا... العثور على كنز في منزل تم شراؤه عن طريق الصدفة

اشترى مكتب محافظ بلدة، شرقي فرنسا، منزلاً وجد فيه كنز من الذهب بقيمة تزيد عن 500 ألف يورو، وفق ما ذكرته قناة "فرانس 3".

لأكثر من قرن من الزمان، كان المنزل المكون من طابقين في وسط بلدية مور (قسم الجورا) مملوكا لعائلة تجار باسم جوبي. منذ حوالي شهر، توفي صاحبه تاركًا الوريث غير المباشر الوحيد الذي لا يريد أن يثقل كاهل نفسه بالعقار وعرض على البلدية شراء المنزل.

كان سعر شراء المنزل 130 ألف يورو. أثناء تفتيش المبنى، عثر موظفو مكتب رئيس البلدية على خمسة سبائك ذهبية وأكثر من 1.1 ألف قطعة نقدية ذهبية بقيمة قدرها 20 ألف فرنك في خزانة في الطابق الثاني. القيمة الإجمالية للكنز تتجاوز 500 ألف يورو. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور في المنزل على أجهزة بصرية من أواخر القرن التاسع عشر وصور من الحرب العالمية الثانية وعناصر أخرى ذات أهمية تاريخية.

ووفقًا لصحيفة Voix du Jura المحلية، فقد أكد المحامون أن الكنوز الآن ملك لسلطات المدينة، التي عقدت صفقة جيدة جدًا.