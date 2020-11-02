مخرجة مسلسل "بـ100 وش" مهاجمة بعض أبطاله: من أنتم أساسا.. ربنا يهدي

شنت المخرجة المصرية، كاملة أبو ذكري، هجوما على بعض أبطال مسلسلها التلفزيوني "بـ100 وش"، الذي عرض في شهر رمضان 2020، متهمة إياهم بالغرور والتعالي رغم أنهم ما زالوا في بداية مشوارهم الفني.

وكتبت أبو ذكري عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "علمت وسمعت وتأكدت أن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل "بـ100 وش" بعد النجاح الفظيع المريع لمسلسل بـ"100 وش" شافوا نفسهم والغرور سيطر على تصرفاتهم، عايزه أقولكم خساره الغرور مقبرة الفنان مثلما قال لنا المخرج الراحل يوسف شاهين، ده أنتم لسه الناس لا تعرف أسمائكم الحقيقية، وتشير إليكم باسم الشخصية التي جسدتوها في المسلسل".

وتابعت: "الغرور ممكن يقتلكم وغرور ليه، من أنتم أصلا، كلنا من أصلا.. طبيب القلب الشهير، مجدي يعقوب، متواضع، وعندما تتحدث معه يضع رأسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره وربنا يهدي".

يا خبر ابيض على قوة وجبروت كاملة ابو ذكرى ! الست دى وجودها فى الوسط الفنى فى مصلحة المواطن المصرى زى *ديباجة الحكومة ما بتقول .. pic.twitter.com/HSnjKQioyf — Sherihan غaly 💎'قُلَل الشَربات|لقائلتها 'سِتّى (@yousef_ghal) November 1, 2020

ولكن فوجئ المتابعون لحساب كاملة أبو ذكري أنها حذفت منشورها من "فيسبوك".

وحرص بعض الممثلين المشاركين في المسلسل على الرد على منشور المخرجة كاملة أبو ذكري، ومنهم الممثل مصطفى درويش، الذي قال لها عبر حسابه على "فيسبوك": "غرور ليه، من نحن اصلا، نحن فعلا مازال الناس ينادون باسم الشخصية، نفوق كده ونركز، من صنعنا هم الناس فلايجب أن نخسرهم.. والله أنا لا أعرف عمن تتحدث الأستاذه كاملة بالتحديد، ولكن لو كنت أنا منهم ولا أعتقد هذا إطلاقا فأنا أسف جدا".

أما الممثلة زينب غريب، فنشرت صورة لها بجوار المخرجة كاملة أبو ذكري على هامش مهرجان الجونة السينمائي عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وعلقة عليها :"للجميلة التي بالنسبة لي طول العمر "مثل أعلى لكل حاجة وأكثرهم إنسانية.. ولو في سبب أني أكون بمثل بعد ربنا فهو أستاذة كاملة، ربنا لا يحرمني منك أبدا".

كما حاول الممثل إسلام إبراهيم تبرئة نفسه من تهمة الغرور ونشر فيديو له خلال حديثه بمهرجان الجونة السينمائي، وهو يؤكد على أهمية عدم الشعور بالغرور بعد النجاح الكبير للمسلسل، وعلق: "ربنا يكفينا شر الغرور وكبر النفس.. والله العظيم مش أنا".

ومسلسل "بـ 100 وش" من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ومن بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي ودنيا ماهر وزينب غريب وسلوى محمد علي وحنان يوسف، ومن إنتاج شركة "العدل جروب".

وتدور أحداث مسلسل "بـ 100 وش" حول مجموعة من النصابين المحترفين الذين يمارسون عمليات نصب متعددة من أجل تحقيق أحلامهم بالثراء.