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    المطربة السورية أصالة نصري

    أصالة نصري تسخر من فيروس "كورونا" على طريقة ياسمين صبري... فيديو

    © AFP 2020 / JOSEPH EID
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    سخرت الفنان السورية، أصالة نصري، من تصريحات الفنانة المصرية، ياسمين صبري، بشأن مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، أثناء تواجد الأخيرة في مهرجان الجونة السينمائي الرابع.

    سخرت الفنان السورية، أصالة نصري، من تصريحات الفنانة المصرية، ياسمين صبري، بشأن مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، أثناء تواجد الأخيرة في مهرجان الجونة السينمائي الرابع.

    وفي رد منها على سؤال من برنامج "إم بي سي ترندنغ" المذاع على فضائية "إم بي سي 4" بشأن درجة تخوفها من فيروس "كورونا" المستجد، قالت "أنا لا أخاف أبدا من كورونا، أنا عموما لست خوافة، أنا إنسانة كان عندي أشياء أكبر من كورونا، أنا لا أخاف غير من ربي، أنا لا أترعب وما بعرف أترعب".

    ثم تابعت أصالة على طريقة رد ياسمين صبري في المهرجان: "كورونا بالنسبة لي مرحلة وبتعدي، واللي ياخدها ياخدها والبقاء للأقوى".

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    @assala_official @subhyotryofficial #MBCTrending #MBC4

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    وكانت ياسمين صبري أكدت في تصريحات لبرنامج "إم بي سي ترندنغ" على هامش حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الرابع، أنها تستكمل حياتها بصورة طبيعية دون الذعر من إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

    وقالت في تحد للفيروس: "لا أكون مهووسة بالخوف وهذا عادي، أنا أستمر في حياتي عادي جدا، بالنسبة للفيروس، قد أكون أصبت به وراح لأنه بديهي أكيد هييجي للعالم كله، وما يأخده يأخده ومن يكمل يكمل، والبقاء للأقوى".

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    @dr_m.maher ياسمين صبري عن فيروس كورونا: البقاء للاقوى . د.محمد ماهر استشاري جراحة التجميل، نحت الأنف بدون جروح خارجية و نحت الجسم تحت تأثير البنج الموضعي و شد ترهلات الجسم @dr_m.maher . . . . . . . . #Egypt #Egyptcelebrity #مهرجان_الجونه #مهرجان_الجونه_السينمائي #gff #gff2020 #عمرو_دياب #تامر_حسني #هنا_الزاهد #دنيا_سمير_غانم #انغام #شيرين #اليسا #نانسي_عجرم #احمد_عز #مصر #المغرب #السعوديه #لبنان #حماقي #محمد_رمضان #ايمي_سمير_غانم #امير_كرارة

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    يشار إلى أن أصالة نصري كانت من ضمن مفاجآت حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم الجمعة الماضية، خاصة وأنها غير معتادة على حضور مهرجانات سينمائية.

    من ناحية أخرى، تحيي أصالة نصري يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حفلا غنائيا علي المسرح المكشوف بمركز المنارة بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

    كما أنها طرحت كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا" على موقع "يوتيوب"، وهي ضمن ألبومها الجديد "لا تستسلم"، ومن كلمات شموخ العقلا، وألحان ياسر بو على، وتوزيع موسيقي طارق مدكور.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, مهرجان الجونة, مهرجان الجونة السينمائي, مشاهير, منوعات, ياسمين صبري, أصالة نصري
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