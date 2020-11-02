أصالة نصري تسخر من فيروس "كورونا" على طريقة ياسمين صبري... فيديو

سخرت الفنان السورية، أصالة نصري، من تصريحات الفنانة المصرية، ياسمين صبري، بشأن مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، أثناء تواجد الأخيرة في مهرجان الجونة السينمائي الرابع.

سخرت الفنان السورية، أصالة نصري، من تصريحات الفنانة المصرية، ياسمين صبري، بشأن مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، أثناء تواجد الأخيرة في مهرجان الجونة السينمائي الرابع.

وفي رد منها على سؤال من برنامج "إم بي سي ترندنغ" المذاع على فضائية "إم بي سي 4" بشأن درجة تخوفها من فيروس "كورونا" المستجد، قالت "أنا لا أخاف أبدا من كورونا، أنا عموما لست خوافة، أنا إنسانة كان عندي أشياء أكبر من كورونا، أنا لا أخاف غير من ربي، أنا لا أترعب وما بعرف أترعب".

ثم تابعت أصالة على طريقة رد ياسمين صبري في المهرجان: "كورونا بالنسبة لي مرحلة وبتعدي، واللي ياخدها ياخدها والبقاء للأقوى".

View this post on Instagram @assala_official @subhyotryofficial #MBCTrending #MBC4 A post shared by MBCTrending (@mbctrending) on Nov 1, 2020 at 9:32am PST

وكانت ياسمين صبري أكدت في تصريحات لبرنامج "إم بي سي ترندنغ" على هامش حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الرابع، أنها تستكمل حياتها بصورة طبيعية دون الذعر من إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت في تحد للفيروس: "لا أكون مهووسة بالخوف وهذا عادي، أنا أستمر في حياتي عادي جدا، بالنسبة للفيروس، قد أكون أصبت به وراح لأنه بديهي أكيد هييجي للعالم كله، وما يأخده يأخده ومن يكمل يكمل، والبقاء للأقوى".

يشار إلى أن أصالة نصري كانت من ضمن مفاجآت حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم الجمعة الماضية، خاصة وأنها غير معتادة على حضور مهرجانات سينمائية.

من ناحية أخرى، تحيي أصالة نصري يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حفلا غنائيا علي المسرح المكشوف بمركز المنارة بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

كما أنها طرحت كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا" على موقع "يوتيوب"، وهي ضمن ألبومها الجديد "لا تستسلم"، ومن كلمات شموخ العقلا، وألحان ياسر بو على، وتوزيع موسيقي طارق مدكور.