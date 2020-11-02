مقدمة برامج تستعيد دراجتها المسروقة بمساعدة "السوشال ميديا"

استطاعت المذيعة البريطانية المدافعة عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، صوفي مورغان، استعادة دراجتها البخارية المسروقة من خلال منشور على "إنستغرام".

ووفقا لصحيفة "إكسبريس أند ستار" البريطانية، أعربت مورغان عن سعادتها الغامرة بعد أن اتصلت بها الشرطة البريطانية لإبلاغها بالعثور على دراجتها "رايكر"، بعد تعرف أحد مستخدمي إنستغرام على الدراجة التي سرقها شابان يوم السبت الماضي وأبلغ الشرطة بمكان تواجدها.

وبحسب الصحيفة، كتبت مورغان منشورا على "إنستغرام" قالت فيه: "أنا محطمة القلب عندما سرقت دراجتي المعدلة خصيصًا لي"، مناشدة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من يعثر عليها أن يعيدها إليها.

وتمت مشاركة منشورها حول السرقة على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 139000 مرة، وشهد الخميس الماضي النهاية السعيدة بعودة الدراجة المزودة بنظام فرامل اليد.