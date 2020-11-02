نجل عاصي الحلاني يكشف: عائلتي كانت مصابة بفيروس كورونا

كشف نجل الفنان اللبناني، عاصي الحلاني، عن إصابة عائلته بالكامل في وقت سابق بفيروس "كورونا" المستجد.

قال الوليد عاصي الحلاني في تصريحات لبرنامج "إنسايدر بالعربي"، المذاع على تلفزيون دبي إنه نقل الفيروس إلى والده بسبب سفره للخارج في إحدى المرات، بينما والدته وشقيقتيه أصيبن به من قبل، لكنه أكد أن كل أفراد أسرته بصحة جيدة حاليا.

وتابع نجل عاصي الحلاني أن كل أسرته ملتزمة بالإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد.

وكان بعض الفنانين العرب قد كشفوا مؤخرا عن أنهم كانوا مصابين بفيروس "كورونا" المستجد وشفوا منه، مثل الممثلة المصرية، أمينة خليل، والممثل اللبناني، نيقولا معوض.

من ناحية أخرى، يستعد عاصي الحلاني للمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية، الذي انطلقت فعالياته أمس، 1 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتنتهي في 10 من الشهر نفسه.

وسيقدم الحلاني في المهرجان أغنية اسم" أيوة يا مصريين"، التي سبق وأن أداها أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في احتفالات نصر السادس من أكتوبر وهي من تأليف أحمد علاء وألحان سامر أبو طالب وتوزيع موسيقي زووم.