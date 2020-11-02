وحش ضخم... اصطياد سمكة قرش غير عادية تأكل الإنسان... صور

في سخالين، قبالة ساحل جزيرة شيكوتان الروسية، تم اصطياد سمكة قرش ضخمة، ونشرت الصور في موقع "صيادو سخالين" المحلي.

وبحسب المصور، يشبه القرش سمكة بيضاء يبلغ طولها حوالي 5 أمتار.

كتب: "يبدو وكأنه سمكة قرش بيضاء كبيرة تم صيدها بالقرب من شيكوتان. لقد قمت بصيد الكثير منها. هذا هو، طوله يقرب من 5 أمتار".

توصل متخصصون، بعد أن درسوا الصور المنشورة، إلى استنتاج مفاده أن هذا الوحش ينتمي إلى جنس أسماك القرش الأبيض.

لقد أوضحوا أن "هذا الفرد كبير بالنسبة لنوعه وهو بالفعل بالغ وقد يستطيع أكل إنسان".