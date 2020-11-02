رسالة شون كونري الحادة اللهجة إلى ستيف جوبز تحدث ضجة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع رسالة قديمة باسم الممثل الاسكتلندي الراحل، شون كونري، إلى مؤسس شركة "آبل" الأمريكية الراحل، ستيف جوبز، والتي اتسمت بالأسلوب الحاد.

وتظهر الرسالة المكتوبة على الآلة الكاتبة منذ عام 1998 غضب شون كونري من ستيف جوبز، بعدما طلب الأخير منه الظهور في إعلان تجاري لشركة "آبل".

ويقول شون كونري على جوبز ردا على طلبه: "أنا لا أبيع روحي لشركة "آبل" أو أي شركة أخرى، ولا يهمني "تغيير العالم" كما تزعم، فأنت بائع كمبيوتر وأنا جيمس بوند!".

وانتشرت رسالة شون كونري إلى ستيف جوبز عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وذلك عقب وفاة الممثل الاسكتلندي يوم السبت.

Jon, I respect your views but please look at the research debunking this letter. It hurts us all when good people circulate fakes. https://t.co/IHNO8bvPX7 — Steven Levy (@StevenLevy) November 1, 2020

وتبين أن الرسالة مفبركة، وقام بتنفيذها موقع للدعابة يدعى "سكووبرتينو"، الذي ينشر مقالات ساخرة عن "آبل"، وما يجري داخل مقرها الرئيسي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب موقع "ذا فيرج".

دليل آخر على زيف الرسالة هو العلامة المائية "007" الموجودة في أسفل يمين الرسالة، وترمز إلى "جيمس بوند"، إذ أن الرسالة يزعم أنها كتبت في عام 1988، بينما حاول شون كونري طوال مسيرته الفنية الهروب من شخصية "بوند" والتملص منها، وفي ذلك العام جسد أدوارا أخرى ومختلفة بعيدا عن العميل السري البريطاني.

كما لفت موقع "سي نت" إلى أن نفس الرسالة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2011.

ويحتفظ شون كونري بامتياز كونه أول من يجسد شخصية " جيمس بوند " على شاشة السينما، الذي قدمه في 7 أفلام.

وتوفي "أسطورة" السينما الممثل الاسكتلندي، شون كونري، السبت، عن عمر يناهز 90 عاما.

ونشأ كونري في منطقة فقيرة في إدنبرة، حيث عمل ببعض المهن البسيطة مثل تلميع النعوش وبيع الحليب والحراسة، قبل أن تساعده هوايته (كمال الأجسام) في دخول مجال التمثيل، إذ صار أحد أكبر النجوم في العالم.

وقال أليكس سالموند رئيس وزراء اسكتلندا السابق: "هو أعظم اسكتلندي في العالم، وآخر نجوم هوليوود الحقيقيين... كان شديد الوطنية ومفكرا عميقا وإنسانا متميزا".

وعلى مدى أربعة عقود، لعب شون كونري سلسلة من الأدوار الجديرة بالتقدير، إلى جانب شخصية "جيمس بوند" المشهورة.

وحصل على جائزة "أوسكار" عن أدائه لدور شرطي صارم من شيكاغو في فيلم "The Untouchables" (1987).

وكان عمره 59 عاما عندما أعلنت مجلة "بيبول" الأمريكية أنه "الرجل الأكثر جاذبية" في عام 1989.