تسجيل
14:06 GMT02 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الممثل الاسكتلندي شون كونري

    رسالة شون كونري الحادة اللهجة إلى ستيف جوبز تحدث ضجة

    © AFP 2020 / CHRISTOPHE SIMON
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/02/1047045783_0:64:1928:1148_1200x675_80_0_0_fbd058b7f61709e380af5453b6d948ec.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202011021047045822-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B6%D8%AC%D8%A9/

    تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع رسالة قديمة باسم الممثل الاسكتلندي الراحل، شون كونري، إلى مؤسس شركة "آبل" الأمريكية الراحل، ستيف جوبز، والتي اتسمت بالأسلوب الحاد.

    وتظهر الرسالة المكتوبة على الآلة الكاتبة منذ عام 1998 غضب شون كونري من ستيف جوبز، بعدما طلب الأخير منه الظهور في إعلان تجاري لشركة "آبل".

    ويقول شون كونري على جوبز ردا على طلبه: "أنا لا أبيع روحي لشركة "آبل" أو أي شركة أخرى، ولا يهمني "تغيير العالم" كما تزعم، فأنت بائع كمبيوتر وأنا جيمس بوند!".

    وانتشرت رسالة شون كونري إلى ستيف جوبز عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وذلك عقب وفاة الممثل الاسكتلندي يوم السبت.

    وتبين أن الرسالة مفبركة، وقام بتنفيذها موقع للدعابة يدعى "سكووبرتينو"، الذي ينشر مقالات ساخرة عن "آبل"، وما يجري داخل مقرها الرئيسي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب موقع "ذا فيرج".

    دليل آخر على زيف الرسالة هو العلامة المائية "007" الموجودة في أسفل يمين الرسالة، وترمز إلى "جيمس بوند"، إذ أن الرسالة يزعم أنها كتبت في عام 1988، بينما حاول شون كونري طوال مسيرته الفنية الهروب من شخصية "بوند" والتملص منها، وفي ذلك العام جسد أدوارا أخرى ومختلفة بعيدا عن العميل السري البريطاني.

    كما لفت موقع "سي نت" إلى أن نفس الرسالة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2011.

    شون كونري
    © REUTERS / David Moir
    تفاصيل فيلم ممنوع عرضه يجمع بين شون كونري وسعاد حسني
    ويحتفظ شون كونري بامتياز كونه أول من يجسد شخصية "جيمس بوند" على شاشة السينما، الذي قدمه في 7 أفلام.

    وتوفي "أسطورة" السينما الممثل الاسكتلندي، شون كونري، السبت، عن عمر يناهز 90 عاما.

    ونشأ كونري في منطقة فقيرة في إدنبرة، حيث عمل ببعض المهن البسيطة مثل تلميع النعوش وبيع الحليب والحراسة، قبل أن تساعده هوايته (كمال الأجسام) في دخول مجال التمثيل، إذ صار أحد أكبر النجوم في العالم.

    وقال أليكس سالموند رئيس وزراء اسكتلندا السابق: "هو أعظم اسكتلندي في العالم، وآخر نجوم هوليوود الحقيقيين... كان شديد الوطنية ومفكرا عميقا وإنسانا متميزا".

    وعلى مدى أربعة عقود، لعب شون كونري سلسلة من الأدوار الجديرة بالتقدير، إلى جانب شخصية "جيمس بوند" المشهورة.

    وحصل على جائزة "أوسكار" عن أدائه لدور شرطي صارم من شيكاغو في فيلم "The Untouchables" (1987).

    وكان عمره 59 عاما عندما أعلنت مجلة "بيبول" الأمريكية أنه "الرجل الأكثر جاذبية" في عام 1989.

    انظر أيضا:

    شون كونري... من بائع حليب إلى أشهر "جيمس بوند" في العالم
    بكلمات مؤثرة... "جيمس بوند" ينعى شون كونري
    هكذا نعت المخابرات البريطانية "جيمس بوند الأصلي" شون كونري
    الكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة شون كونري
    تفاصيل فيلم ممنوع عرضه يجمع بين شون كونري وسعاد حسني
    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, آبل, ستيف جوبز, جيمس بوند, شون كونري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    دب من كامتشياتكا يدعى بويان يختار بطيخة نُحتت عليها صورة المرشح الرئاسي الأمريكي جو بادين، في حديقة النباتات والحيوانات روييف روتشيه في كراسنويارسك الروسية، 22 أكتوبر 2020
    الدب الروسي "يتدخل"... حيوانات تتنبأ بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية
    البنتاغون يغير الملحقين العسكريين في سفارات الولايات المتحدة في عدة دول
    لماذا تغير الولايات المتحدة الملحقين العسكريين في سفاراتها حول العالم؟
    إنفوجرافيك.. تشكيلة أغلى اللاعبين في العالم
    تشكيلة أغلى اللاعبين حول العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك