تمثال "ذيل الحوت" ينقذ قطار مترو من السقوط في الماء... صورة

منع تمثال "ذيل الحوت" في بلدة سبيكنيس الهولندية قطار مترو أنفاق من السقوط في الماء بعدما خرج عن سكته.

وبحسب ما نشرت صحيفة داتش نيوز الهولندية، فإنه وفي حوالي منتصف الليل، خرج القطار من المسار وعلق على تمثال على ارتفاع 10 أمتار فوق ممر المشاة.

تمكن السائق من مغادرة القطار بمفرده، ولم يكن هناك ركاب في القطار في ذلك الوقت.

© REUTERS / EVA PLEVIER "كيف أنقذ ذيل الحوت" قطاراً من الحطام، هولندا 2 نوفمبر 2020

يذكر بأن تمثال "ذيول الحوت" مصنوع من البوليستر للمهندس المعماري الهولندي مارتن سترويس، وتم وضعه في مسطح مائي في نهاية محطة مترو في عام 2002.