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    الممثل الأمريكي جوني ديب مع زوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد

    محكمة بريطانية تدين جوني ديب "الزوج المضروب"

    © REUTERS / Stefano Rellandini
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    خسر الممثل الأمريكي الشهير، جوني ديب، اليوم الاثنين، قضية التشهير التي كان أقامها ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية، بعدما ادعت أنه كان زوجا مسيء إلى طليقته، الممثلة الأمريكية، آمبر هيرد.

    وأصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكمها لصالح ناشر الصحيفة البريطانية، بعد مراجعتها لأدلة تشمل صورا وتسجيلات صوتية ورسائل نصية خاصة بجوني ديب، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

    الممثلة الأمريكية آمبر هيرد تلوح للصحفيين أثناء دخولها المحكمة العليا في بريطانيا، 20 يوليو/ تموز 2020
    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
    زوجة جوني ديب السابقة: هددني بتمزيق وجهي
    وكان محامو صحيفة "ذا صن" البريطانية قالوا في ملفات المحكمة إن جوني ديب (57 عاما) "ضرب زوجته أمبر هيرد، مما تسبب في معاناتها من إصابة كبيرة، وفي بعض الأحيان أدى إلى خوفها على حياتها".

    وقال القاضي، أندرو نيكول، في حكمه، اليوم الاثنين، إن مزاعم الصحيفة ثبت أنها "صحيحة إلى حد كبير".

    وأشار إلى أنه "توصل إلى هذه الاستنتاجات بعد أن درس بالتفصيل 14 واقعة يعتمد عليها المتهمون، وكذلك الاعتبارات الشاملة التي قدمها المدعي والتي يجب أن آخذها في الاعتبار".

    واعترف جوني ديب بطل أفلام "قراصنة الكاريبي" في جلسات استجواب المحكمة العليا البريطانية له خلال الفترة الماضية بمعاناته من مشاكل طويلة الأمد مع المخدرات والكحوليات، ولكنه أكد ن مزاعم صحيفة "ذا صن" بأنه كان عنيفا تجاه طليقته آمبر هيرد "غير صحيحة تماما"، بحسب قوله.

    ويأتي حكم المحكمة العليا في بريطانيا اليوم لصالح صحيفة "ذا صن" بعد حرب قانونية اندلعت منذ شهر يوليو/ تموز، والتي أدلى فيها جوني ديب وآمبر هيرد شهادات مروعة عن بعضهما، ومن أبرزها أنها كانت تضربه و"تبرزت" على سريرهما، وتأكيدها من ناحيتها أنه هددها بالقتل أكثر من مرة.

    وقالت آمبر هيرد (34 عاما) في شهادتها المكتوبة عن زوجها السابق، جوني ديب، للمحكمة: "عندما يلفت جوني انتباهه إليك بكل قوته وظلامه، فإن الأمر لا يشبه أي شيء عشته في حياتي".

    وفي أول تعليق منها على الحكم الصادر ضد جوني ديب، اليوم الاثنين، قالت محامية آمبر هيرد:

    "بالنسبة لمن حضروا محاكمة لندن العليا، فإن هذا القرار والحكم ليسا مفاجأة".

    أما صحيفة "ذا صن"، فعلقت من خلال بيان صادر عنها على الحكم لصالحها: "وقفت "ذا صن" ودافعت عن ضحايا العنف المنزلي لأكثر من 20 عاما، ويجب ألا يتم إسكات ضحايا العنف المنزلي".

    وتابعت: "نشكر القاضي على تفكيره الدقيق، ونشكر آمبر هيرد على شجاعتها في الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة".

    والتقى جوني ديب مع آمبر هيرد لأول مرة أثناء تصويرهما فيلم "The Rum Diary" إنتاج عام ​​2011، وتزوجا في لوس أنجلوس في فبراير/ شباط 2015، لكن في العام التالي تقدمت هيرد بطلب من المحكمة للطلاق من ديب، ووقع الانفصال رسميا في 2017.

    وفي مايو/ أيار 2016، حصلت آمبر هيرد على أمر تقييدي ضد جوني ديب، بعدما ادعت أنه ضربها وألقى هاتفا خلويا عليها خلال مشادة في منزلهما في لوس أنجلوس، مما أدى إلى إصابة خدها، وينفي ديب هذا الادعاء.

    انظر أيضا:

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    مشاهير, منوعات, آمبر هيرد, جوني ديب
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