"هناك فتوى تحرمه"... السعودية تمنع تسمية المواليد بهذا الاسم

وبحسب منشور للأحوال المدنية في المملكة، أوردت خمسة ضوابط لتسجيل الاسم الأول، ومنها أنه لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: (المعروف بكذا…)، وكذلك لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل (محمد صالح، محمد مصطفى).

إسم. ملاك تسجلون هذا الاسم — Sultan (@Melar99) November 2, 2020

​وأكدت أنه "يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: (عبد الرسول)".

وفي إجابة عن سؤال أحد المتابعين: "اسم (ملاك) تسجلون هذا الاسم؟"، فرد الحساب بأنه لا يجوز: "لا، فهذا الاسم صدر تحريمه بفتوى شرعية، نسعد بخدمتك".