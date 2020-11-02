صناعة سطح طاولة من الـ"إيبوكسي" بطريقة مدهشة... فيديو

تختلف أذواق الناس من شخص إلى آخر في العديد من الزخارف الخاصة بأماكن عملهم وفي منازلهم، وهو ما يجعل بعضهم يبحث عن تصاميم خاصة يمكن تجهيزها بسهولة وبأقل التكاليف.

ويكون تصميم المكتب الخاص بالعمل أو الطاولة المستخدمة في المنزل جزء من التصميم العام لديكورات مقر العمل أو المنزل

لكن في بعض الحالات يسعى أشخاص لوضع لمساتهم الخاصة التي تمنحهم شعورا بالتميز عن الآخرين حتى في الطاولة أو المكتب الذي يجلسون أمامه.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" طريقة مدهشة لصناعة سطح طاولة من الراتنجات (إيبوكسي) باستخدام أدوات بسيطة.

ويظهر الفيديو قيام أحد الأشخاص باستخدام مادة الـ "إيبوكسي" في صناعة سطح طاولة على مشاهد طبيعية وتفاصيل مجسمة لشاطئ بحر تطل عليه منطقة صخرية.

Making an epoxy table top.. 😯



🎥 YT: Woodworking: Arts & Crafts pic.twitter.com/zr2tBhNrEH — Buitengebieden (@buitengebieden_) November 2, 2020

واستطاع هذا الشخص أن يستكمل هذا التصميم خلال وقت قصير، بعدما جمع فيه بين ألوان وتصاميم الماء والصخور والتضاريس الطبيعية.