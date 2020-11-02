من بينها الفلفل الحار...7 أطعمة تحسن المزاج

قد يتسبب انخفاض مستوى هرمون "السيروتونين" في الدم، في آثار سلبية على مزاج الأشخاص.

ولمواجهة هذه المشكلة، نصحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بتناول 7 أطعمة طبيعية تساعد على تحسين المزاج، وهي:

المكسرات:

المكسرات (الجوز أو الكاجو أو اللوز) هي الوجبة الخفيفة المثالية لتحسين مزاجك، وتحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني مهم لإنتاج السيروتونين.

البيض:

البيض من الأطعمة الغنية بفيتامين د، والذي يساعد في إنتاج السيروتونين.

الأسماك المملحة:

توفر أسماك الرنجة هرمون السيروتونين، وتُعتبر غنية أيضاَ بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يقال إنها تساعد في الاكتئاب الخفيف

الفاكهة المجففة:

وتحتوي هذه الفاكهة على التربتوفان والمغنيسيوم مما يساعد على القدرة للتعامل مع الاجهاد

فول الصويا:

هو مصدر بروتين عالي الجودة ويحتوي أيضا على حمض التربتوفان.

الشوكولاتة:

تحتوي على التربتوفان الذي يساعد على تحسين المزاج، ولكن يجب تناولها باعتدال لاحتوائها على الكثير من السكر والدهون

الفلفل الحار:

يحتوي على الكابسيسين، وهو مكون نشط في الفلفل يجعله حارا. ويتم إطلاق الإندورفين في الجسم بشكل طبيعي كرد فعل على التهيج الناجم عن الطعام الحار.