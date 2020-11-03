أحمد مالك يتصدر محركات البحث بفيديو مزعوم لسرقة أحد المتاجر... والفنان يرد

تصدر الفنان أحمد مالك محركات البحث، منذ مساء أمس الاثنين، بسبب فيديو مزعوم له يتحدث عن تورطه في سرقة أحد المتاجر في مصر.

ويظهر في مقطع الفيديو أحمد مالك، وهو يأخذ منتجا من داخل أحد المتاجر بطريقة مريبة، ويضعه في جيبه.

وانتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل بسرعة الصاروخ، وأعرب عدد كبير من مستخدمي تلك المواقع عن اندهاشهم من تصرف أحمد مالك الغريب.

Egyptian Actor "Ahmed Malek" accused of stealing "Condoms" from the supermarket 🤣#أحمد_مالك pic.twitter.com/Fje09QdBJB — Al Bawaba Entz (@AlBawabaEntz) November 3, 2020

​ولكن دلل آخرون على أن أحمد مالك، سبق له واعترف في أحد البرامج الحوارية الكوميدية أنه يحب سرقة الأشياء الصغيرة على حد تعبيره.

وقال مالك في ذلك الحوار: "أحب سرقة الحاجات الصغيرة البسيطة اللي محدش يحس بيها مثل الطفايات والبرانص والشباشب المتواجدة في الفنادق".

ولم يسعى أحمد مالك أن يترك الساحة من دون تعليقات، حيث خرج وعلق على انتشار تلك المقاطع بقوله في تصريحات أبرزتها صحيفة "النهار" اللبنانية.

وقال الفنان المصري الشاب في تصريحاته: "هذا الخبر والمقطع غير صحيح... أنا دفعت ثمن هذا المنتج... وأرجو عدم التشهير".

وتابع بقوله "هناك فيديو غريب لي وأنا أشتري منتجاً من إحدى محطات التزود بالوقود في القاهرة، وبعد أن دفعت ثمن المنتج، انتشر الفيديو على الإنترنت، كأنها سرقة لهذا المنتج".

وأردف أحمد مالك قائلا "هذه مجرد محاولة مخجلة للتشهير بي، ومعي فاتورة الدفع، وسوف أرد بالقانون على هذا التصرف الغريب المخجل".

وأكمل قائلا "تم تصويري دون إذني، وتركيب صوت على الفيديو ليحول الفعل من طبيعي إلى مشبوه… في غاية الحزن وعدم الإدراك.. فلماذا يحاول أحد الأشخاص أن يؤذي غيره بهذا الفعل القاسي الغريب؟".

واستكمل:

"أرجو من الجميع ألا يصدقوا أي شيء يرونه، وسوف أقدم بلاغاً للتشهير على هذه الموقعة الغريبة المهينة".

وحذّر مالك من سهولة قلب الحقائق، وتحويل المواقف لتكون ضد الأشخاص بسهولة: "أتمنى أن أكون عند ثقتكم، وألا يغير هذا التشهير الكاذب رؤيتكم لي، وسأظل أعطي مهنتي كل ما لديّ، وأحاول ألا أستسلم لهجوم ظالم".

يذكر أن أحمد مالك شارك مؤخرا في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بفيلمه العالمي الأول "حارس الذهب".

ومن المتوقع أن يعرض الفيلم في دور العرض المصرية 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.