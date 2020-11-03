أحمد الفيشاوي يخرج عن صمته ويعلق على واقعة تشاجره مع زوجته في قلب النيل

خرج الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عن صمته، وتحدث عن الأنباء التي زعمت نشوب مشاجرة بينه وبين زوجته ندى الكامل منذ يومين، داخل أحد أماكن السهر الشهيرة بمنطقة الزمالك.

ونفى الفيشاوي، في تصريحات مع صحيفة "الوطن"، هذه الأنباء، وقال إن ما تردد في هذا الشأن "أي كلام"، بحسب وصفه، مؤكداً أن علاقته بزوجته جيدة، ولا يشوبها أي شائبة.

وكانت أنباء قد زعمت نشوب مشاجرة بين الفيشاوي وزوجته، استمرت لنصف ساعة على مرأى ومسمع من الحضور، بأحد الملاهي الليلية الشهيرة في إحدى البواخر العائمة بمنطقة الزمالك.

وقالت المصادر، إن "المشاجرة بينهما استمرت أكثر من نصف ساعة، وحاول الفيشاوي بعد تجمع عدد من الجمهور تهدئة الموقف، لكن محاولاته باءت بالفشل في تهدئتها".