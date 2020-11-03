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    الممثلة المصرية درة زروق، خلال مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، مصر 21 نوفمبر/ كانون الأول 2017

    بعد مفاجأة الزواج... من هو زوج الفنانة التونسية درة وهل لديها فعلا "ضرة"؟

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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    فاجأت الفنانة التونسية، درة، معجبيها بإعلانها، مساء أمس الاثنين، عقد قرانها وزواجها على رجل أعمال من خارج الوسط الفني.

    وتساءل عدد كبير من الناس من هو زوج الفنانة التونسية درة؟، خاصة وأنه شخصية كانت خارج دائرة الضوء والشهرة.

    تزوجت درة من رجل الأعمال المصري، هاني سعد، لتنهي فترة طويلة من الشكوك والتقارير المسربة حول اقتراب زواجها والتي نفتها مرارا وتكرارا.

    ​وجاءت أبرز المعلومات الواردة، عبر تقارير صحفية محلية، عن زوج الفنانة التونسية درة، أنه رجل الأعمال، هاني سعد، والذي يعمل مهندسا معماريا، سبق ودرس الهندسة في جامعة "مصر الدولية".

    كما أن زوج الفنانة درة، يمتلك شركة معمارية منذ عام 2003، للبناء والتصميم والتخطيط والديكور.

    وتعمل شركته في مشاريع عديدة في قارة أفريقيا والشرق الأوسط، وتبلغ قيمة المشروعات التي تبنتها أكثر من 97 مليون دولار أمريكي.

    وعلى عكس ما هو متداول بأن زوج الفنانة درة، لديه فعليا زوجة، ولكن التقارير تؤكد أنه سبق له الزواج مرة واحدة ولديه منها ابن وابنة.

    ولكن لم يكتب لتلك الزيجة الاستمرار، وتطلق رجل الأعمال هاني سعد من زوجته، لتصبح درة ليست "ضرة".

    ​وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل قد انتقدوا زواج درة من رجل أعمال متزوج، مشيرين إلى أنها قد لا تتمكن من دخول تونس بعد الآن، لأن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات ويجرمه ما قد يعرضها إلى الملاحقة القضائية بحسب قولهم.

    وكانت الفنانة درة قد شاركت صورا لها من حفل عقد قرانها على عريسها المهندس المعماري المصري، هاني سعد، الذي تم في مدينة الجونة.

    واقتصر الحضور في عقد قران درة على الأهل وعدد من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه.

    وقالت درة خلال نشرها صور الزاوج: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان، الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات، تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر".

    الممثلة التونسية درة خلال مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي، القاهرة، 26 أغسطس/آب 2019
    © Sputnik . Mohamed Kandeel
    الفنانة التونسية درة تفاجئ معجبيها بعقد قرانها... صور

    وتابعت الفنانة التونسية قائلة "شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

    وكانت درة حضرت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي أسدل الستار عليه الجمعة الماضية.

    يشار إلى أن درة التونسية كانت مخطوبة من رجل الأعمال التونسي، قيس مختار، في عام 2011.

    وقالت إن فسخ خطوبتها يعود إلى حبها للفن، لافتة في تصريحاتها لبرنامج "أنا والإخوان" على فضائية "القاهرة والناس" المصرية: "حبي للفن وإصراري على التمثيل هما السبب في فسخ خطوبتي، فعملي في القاهرة وخطيبي السابق رجل أعمال وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، وكان من الصعب التوفيق بين حياتي الشخصية والمهنية، لكن تفضيلي للفن لن يدوم".

    ومن أبرز أعمال درة الفنية في مصر، أفلام "هي فوضى" للمخرجين يوسف شاهين وخالد يوسف، و"كذبة كل يوم"، و"حديد"، ومسلسلات "سجن النسا" و"زي الورد"، أما من أبرز أعمالها في تونس "باب الفلة" و"7 شارع الحبيب بورقيبة".

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