عمرو محمود ياسين يكشف لأول مرة سر إجراء عملية تغيير شرايين قلب والده في الخارج

كشف عمرو محمود ياسين، أن "والده الراحل كان قد أجرى عملية جراحية لتغيير شرايين القلب منذ 21 عاما"، مشيرا إلى أن "طبيب والده تحدث معه وقال إنه يفضل إجراء العملية خارج مصر في حال كان ذلك متاحا".

أوضح عمرو، خلال لقاء تلفزيوني، أن "الطبيب أكد له إمكانية إجراء الجراحة في مصر، لكنه يخشى أن يتوتر فريق عمله المساعد أثناء الجراحة، بسبب تعاملهم مع شخص مشهور يهتم الإعلام بحالته الصحية".

وأضاف أنه "سافر مع والده لإجراء الجراحة، وأثناء صعودهما إلى سلم الطائرة، سأل الفنان محمود ياسين عنه، وأمسك بيده، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يشعر فيها أنه مسؤول عن والده، بعدما اعتاد الإمساك بيد والده طوال حياته كابن تحت مسؤولية والده".

وتوفي الفنان المصري محمود ياسين، الشهر الماضي،، ودُفن في مقابر أسرته في الفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه في منطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.