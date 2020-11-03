الفنانة درة تحسم الجدل حول كونها "الزوجة الثانية" لرجل أعمال مصري

حسمت الفنانة التونسية، درة رزوق، التي احتفلت بزواجها، أمس، من المهندس المعماري المصري هاني سعد، الجدل المثار حول كونها الزوجة الثانية لرجل الأعمال الشاب.

وأكدت درة في تصريح حصري لإذاعة "موزاييك"، أنها ليست الزوجة الثانية وأن زوجها انفصل عن زوجته الأولى قبل الزواج بها.

وتابعت: "أشكر كل من هنأني... ولمن روجوا هذه الإشاعة ويحاولون الاصطياد في الماء العكر ربي يهديكم".

وقالت درّة: "كل شخص حرّ في حياته الشخصية وحرّ في اختياراته... اخترت رجلا أحبّه والزواج كان تتويجا لعلاقتنا".

ودعت النجمة التونسية مطلقي الإشاعات إلى الكف عن التطرق إلى حياتها الخاصة التي لا تعنيهم، وفق تعبيرها.

​وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل قد انتقدوا زواج درة من رجل أعمال متزوج، مشيرين إلى أنها قد لا تتمكن من دخول تونس بعد الآن، لأن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات ويجرمه ما قد يعرضها إلى الملاحقة القضائية، بحسب قولهم.