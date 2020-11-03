مع اقتراب "يوم العزاب" تتجه أعين المحتالين إلى جيوب المشترين

قالت محللة "مختبر كاسبيرسكي"، تاتيانا سيدورينا، إن المحتالين، مع اقتراب يوم العزّاب (وهو عيد مشهور في الصين يشتهر في الخصومات التي تقدمها المتاجر)، سيقومون باستخدام العلامة التجارية لمتجر "علي إكسبرس" لسرقة الأموال من المهتمين في الخصومات، ووفقا لها فقد تم إنشاء أكثر من 20 موقعا مشابها لأغراض احتيالية.

ويقوم موقع "علي إكسبرس"، قبل اليوم المشهود، بالترويج بشكل كبير عبر مختلف الوسائل، بما في ذلك عبر الرسائل القصيرة، ويوعد المشاركين بخصومات ضخمة وهدايا.

وقالت سيدورينا لوكالة "سبوتنيك": "في غضون أسبوعين تقريبًا، اكتشفنا أكثر من 20 موقعا مشبوهًا حول العالم، يحتوي نطاقها على كلمة aliexpress".

وأضافت: "وهي إلى الآن فارغة ولا تحتوي على محتوى وتم تسجيلها من قبل أشخاص وليس شركات، حيث يمكنهم استخدامها كمواقع وهمية للاحتيال على الأشخاص".

وتابعت، قائلة: "يمكن تفسير هذا العدد الصغير من المواقع المشبوهة بأنه مؤقت، ومع اقتراب اليوم الموعود (يوم العزاب والجمعة السوداء، إلخ) ستزداد المواقع الوهمية بشكل طردي".